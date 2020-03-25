Коронавирус
Вести.RuПутин объявил о переносе срока голосования по Конституции
"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
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Владимир Путин предложил перенести дату голосования по поправкам к Конституции
Европейско-Азиатские новости09:45
Апрельское голосование по поправкам в Конституцию могут перенести из-за коронавируса
Московская газета22 марта в 05:55
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Прокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин
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Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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В России зафиксировали еще 163 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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Путин предложил предусмотреть каникулы по кредитам
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Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина
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В Госдуму внесли проект о дистанционном осмотре во время эпидемий
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
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Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус
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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Армия и оружие
Совфед одобрил закон о праве ФСО использовать боевую технику
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику.
Футбол
Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал о своем пребывании на карантине в Испании.
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В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве
Вопрос возможной отмены парада Победы в Москве в этом году в связи с коронавирусом обсуждается, но решение пока не принято: надо быть гибкими, отдать должное героизму участников войны, но и не подвергать опасности здоровье людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кристина Асмус поделилась «горячими» кадрами из фильма «Китобой»
Кристина Асмус, подвергшаяся травли за сексуальную сцену в «Тексте», поделилась «горячими» снимками, сделанными во время съемок фильма «Китобой».
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Экономика
Росстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Здоровье
В Коми выявлены новые случаи коронавируса
Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Биатлон
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о Шипулине
Политика
Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране
На территории Украины до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, заявил на заседании кабмина в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Политика
Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса
Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Меркель прошла тест на коронавирус
Накануне канцлер ФРГ общалась с врачом, который оказался переносчиком инфекции. Ангела Меркель прошла тест на коронавирус.