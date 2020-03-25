Коронавирус

Вести.RuВести.RuПутин объявил о переносе срока голосования по Конституции

"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
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Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

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Путин объявил следующую неделю нерабочей

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Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и группа депутатов от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий.
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Путин восхитил турецкие СМИ визитом в больницу с заболевшими COVID-19

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В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Армия и оружие

Совфед одобрил закон о праве ФСО использовать боевую технику

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику.
ТАСС 08:26
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Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал о своем пребывании на карантине в Испании.
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В Кремле прокомментировали возможность отмены парада Победы в Москве

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Кристина Асмус, подвергшаяся травли за сексуальную сцену в «Тексте», поделилась «горячими» снимками, сделанными во время съемок фильма «Китобой».
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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
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Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

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Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
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В Коми выявлены новые случаи коронавируса

Сыктывкар, 25 марта 2020, 12:30 — REGNUM В Коми число пациентов с COVID-19 может в ближайшие сутки вырасти до пяти человек: с подозрением на новый коронавирус госпитализировали еще двух жителей республики.
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
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Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Губерниев отреагировал на слова Резцовой о Шипулине

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Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране

На территории Украины до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, заявил на заседании кабмина в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).
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В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
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Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
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Собянин призвал готовиться к сложностям из-за коронавируса

Мэр Москвы призвал своих коллег в регионах готовиться к сложным вызовам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Меркель прошла тест на коронавирус

Накануне канцлер ФРГ общалась с врачом, который оказался переносчиком инфекции. Ангела Меркель прошла тест на коронавирус.
Деловое.ТВ 23 марта в 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
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