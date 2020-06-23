Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности.

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Политика СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. 30

Политика Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом. 15

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 9

Политика США внесли в СБ ООН проект резолюции об оружейном эмбарго против Ирана США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.

Здоровье В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора. 25

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод. 2

Общество Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.

Шоу-бизнес Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов. 940

Происшествия Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм» Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей. 543

Здоровье Коронавирус провел подкат под украинский футбол Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1,6K

Экономика Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли. 393

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 523

Спорт Губерниев посоветовал спортсменам затянуть пояса после поручения Путина Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении президента России Владимира Путина увеличить НДФЛ для обеспеченных граждан.

Общество Бизнесмены Петербурга просят помощи у Владимира Путина Бизнесмены просят Путина вмешаться и добиться того, чтобы Смольный назвал конкретные сроки и условия снятия ограничений. 5

Экономика Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 124

Общество Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября. 467

Игры Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец» Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».