Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
Алексей Кудрин
Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности.
— Алексей Кудрин, российский политикТелеканал 360° 14:48

Подробнее о событии

Налог для москвичей: пять последствий решения Путина повысить НДФЛ до 15%

Forbes14:32

Богатые люди не сократят вложения в недвижимость после роста НДФЛ

РИА Новости13:50

Что произошло за день: вторник, 23 июня

Интерфакс13:40

Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

РБК11:46

Клишас оценил предложение Путина об изменении шкалы НДФЛ

Известия12:34

Со следующего года НДФЛ будет увеличен

Ёлдаш10:27

Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

ТАСС14:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Политика

СМИ сообщили о возможном сохранении запрета на въезд в ЕС для России

Евросоюз может сохранить запрет на въезд для жителей стран, где уровень распространения коронавируса не соответствуют требуемому, в том числе России, Бразилии и США, сообщает издание New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.
РИА Новости 15:19
30
Политика

Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями

Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
15
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
1,7K
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
9
Политика

Индия решила надавить на Россию ради C-400

Lenta.ru 09:16
275
Культура

Федор Добронравов назвал причину ухода из театра Сатиры

Федор Добронравов рассказал, по какой причине уволился из Московского театра Сатиры.
Актуальные Новости 21 июня в 09:35
312
Политика

США внесли в СБ ООН проект резолюции об оружейном эмбарго против Ирана

США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
РИА Новости 03:59
Здоровье

В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора.
РИА Новости 14:23
25
Шоу-бизнес

«Живот виден»: Нюша с новой прической и в широких джинсах не смогла скрыть изменения в фигуре

Телепрограмма 07:11
Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
2
Происшествия

Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство

Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
544
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
498
Общество

Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Происшествия

Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

РБК 15:35
17
Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
940
Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
26
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм»

Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:54
543
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
102
Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,6K
Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
393
Шоу-бизнес

Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню

Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
20
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
523
Спорт

Губерниев посоветовал спортсменам затянуть пояса после поручения Путина

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении президента России Владимира Путина увеличить НДФЛ для обеспеченных граждан.
Газета.Ru 13:27
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
886
Общество

Бизнесмены Петербурга просят помощи у Владимира Путина

Бизнесмены просят Путина вмешаться и добиться того, чтобы Смольный назвал конкретные сроки и условия снятия ограничений.
Gazeta.SPb 15:32
5
Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 12:15
124
Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
467
Игры

Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец»

Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».
Игромания.ру 12:21
Футбол

Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы форварда Вагнера Лава, объяснил причину, по которой бразилец предпочёл «Кайрат» возвращению в московский ЦСКА.
RT на русском 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное