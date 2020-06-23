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Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности.
— Алексей Кудрин, российский политикТелеканал 360° 14:48
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