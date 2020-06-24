Общество
КоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
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В ФБР установили, что чернокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю
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Несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов.
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Какую новую военную технику показали на Красной площади
В параде на Красной площади в этом году участвовали около 13 000 человек, 234 единицы военной и специальной техники, 75 самолетов и вертолетов.
Forbes вчера в 08:00
Политика
Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции
Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора
ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора Отсутствие системного контроля за элеваторами продолжает осложнять бизнес участников зернового рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Общество
Нововведения ждут россиян с 1 июля
С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
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Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Audi разрывает контракт с Собчак из-за подозрений в расизме
Немецкая версия журнала Business Insider сообщила, что Audi разрывает договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях.
Sostav.ru вчера в 23:10
Политика
В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из ФРГ в Польшу
Москва, 25 июня 2020, 12:38 — REGNUM В России внимательно следят за анонсами властей Соединенных Штатов о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу.
REGNUM 05:38
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Общество
В Роструде напомнили о второй подряд сокращенной рабочей неделе
Как писал интернет-портал «Кубань 24», первая нерабочая среда пришлась на 24 июня — годовщину Парада Победителей.
Кубань 24 03:54
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Гол Малиновского помог «Аталанте» обыграть «Лацио»
В 27-м туре Серии А «Аталанта» на своём поле обыграла «Лацио» со счётом 3:2.
Metaratings вчера в 17:41
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Общество
В Харькове националисты жестоко избили члена «Партии Шария»
В Харькове жестоко избили битами члена «Партии Шария», заявил 25 июня лидер украинской оппозиционной партии Анатолий Шарий на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 05:03
Общество
Техас снова установил антирекорд по числу зараженных коронавирусом
Даллас, США, 25 июня 2020, 06:06 — REGNUM В американском штате Техас выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает служба здравоохранения штата.
REGNUM вчера в 23:06
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider
Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
Общество
Президент МТПП: В столице стартовала программа «Миллион призов»
В Москве 25 июня стартует масштабная программа под названием «Миллион призов».
Москва. Северо-Запад 06:25
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Политика
В Госдуме заявили о невозможности двойного голосования по Конституции
В четверг, 25 июня, в России открылись первые участки для голосования по Конституции.
Lenta.ru 06:42
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
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Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Энергетика
Цены на нефть Brent упали ниже 40 долларов за баррель
Отмечается, что по состоянию на 8:25 мск цена августовских фьючерсов нефти марки Brent опустилась до 39,98 доллара за баррель.
Моя Москва.онлайн 02:39