Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

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