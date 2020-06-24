Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Кто выиграет, а кто проиграет от повышения налога на богатых

Комсомольская правдавчера в 18:00

Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей

RT на русскомвчера в 10:20

Богатые люди не сократят вложения в недвижимость после роста НДФЛ

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РБК23 июня в 17:28

Налог для москвичей: пять последствий решения Путина повысить НДФЛ до 15%

Forbes23 июня в 14:32

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвывчера в 00:03

Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

ТАСС23 июня в 14:44
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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй.
Lenta.ru 07:16
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Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную

Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
Известия 07:38
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На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
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Происшествия

В суд направлено дело об убийстве ветерана в Подмосковье

Уголовное дело об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье направлено в суд.
ТАСС 05:10
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Общество

Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
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Общество

Строящийся пляж в черте Саратова решили расширить

Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
Московский Комсомолец 07:14
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Шоу-бизнес

Продюсер рассказала о тайном романе Харламова с Серябкиной

По словам продюсера, в начале нулевых резидент Comedy Club и Ольга Серябкина тайно встречались.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
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Футбол

В РПЛ рассказали о признаках коронавируса у игроков «Оренбурга»

Глава РПЛ рассказал о том, что по данным оперативного штаба лиги у ряда игроков обнаружены симптомы COVID-19.
Российская газета 07:20
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

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Космос

Европа впервые помогла России получить научные данные из космоса

РИА Новости 07:20
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала подо Ржевом

Президент Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом 30 июня, сообщило государственное ТВ республики.
Взгляд.ру вчера в 14:52
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Экономика

Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ

Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
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Политика

Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы

Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
ГЛАС.RU 06:20
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Общество

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
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Общество

В Краснодарском крае открываются рестораны и туристические объекты

С 27 июня на Кубани разрешена работа ресторанов, имеющих отдельных вход, а также океанариумов, дельфинариев, зоопарков и объектов показа на открытом воздухе, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе оперативного штаба в Краснодаре.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:52
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Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ.
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Авто

Aston Martin начал тесты мотоцикла AMB 001

Компания Aston Martin приступила к тестам первого в своей истории мотоцикла — модель AMB 001, созданную совместно с Brough Superior (компания существовала с 1919 по 1940 год, а в 2013 году бренд был возрожден), начали обкатывать на трассе.
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Экономика

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
RT на русском 07:52
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Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн

Кинофестиваль «Зеркало» открывается онлайн Сегодня открывается международный кинофестиваль «Зеркало».
Коммерсантъ 03:04
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Общество

С 29 июня в Краснодарском крае открываются детские сады

Ранее "Живая Кубань" писала, что в Краснодарском крае откроют зоопарки и дельфинарии. Самые важные новости теперь в нашем Telegram-канале.
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Общество

Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США

Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
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