Общество
КоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
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Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй.
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Строящийся пляж в черте Саратова решили расширить
Полосу строящегося пляжа в черте Набережной Космонавтов в Саратове решили расширить.
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Продюсер рассказала о тайном романе Харламова с Серябкиной
По словам продюсера, в начале нулевых резидент Comedy Club и Ольга Серябкина тайно встречались.
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Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
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В РПЛ рассказали о признаках коронавируса у игроков «Оренбурга»
Глава РПЛ рассказал о том, что по данным оперативного штаба лиги у ряда игроков обнаружены симптомы COVID-19.
Российская газета 07:20
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
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Взгляд.ру вчера в 14:52
Экономика
Эксперты предложили смягчить объявленный Путиным прогрессивный НДФЛ
Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как "раскулачивание богатых".
Московский Комсомолец вчера в 10:38
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Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси.
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С 27 июня на Кубани разрешена работа ресторанов, имеющих отдельных вход, а также океанариумов, дельфинариев, зоопарков и объектов показа на открытом воздухе, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе оперативного штаба в Краснодаре.
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Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков назначен на должность главы Россотрудничества в соответствии с указом президента РФ.
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Компания Aston Martin приступила к тестам первого в своей истории мотоцикла — модель AMB 001, созданную совместно с Brough Superior (компания существовала с 1919 по 1940 год, а в 2013 году бренд был возрожден), начали обкатывать на трассе.
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Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
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Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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Сын Никиты Хрущева покончил с собой в США
Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой.
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