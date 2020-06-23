Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
Читать в источнике
Оценить3,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15% для россиян с доходами свыше 5 миллионов рублей в год
Эхо Москвы23 июня в 16:04
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9 до 11,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 04:10
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Футбол
«Урал» вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга вышел в полуфинал Кубка России. В 1/4 финала «шмели» одолели в гостях ярославский «Шинник».
Повестка дня 01:28
Армия и оружие
СМИ назвали «загадочное оружие», которым РФ способна отбить атаку США
Наличие у РФ зенитно-ракетных комплексов С-500 является сигналом для США, что попытка атаки большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона, пишет argumenti.ru со ссылкой на издание Sohu.
Радио Sputnik 23 июня в 11:15
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели 319 человек
В Югре за сутки, на 25 июня, зарегистрировано 319 новых случаев заражения коронавирусом в 15 муниципальных образованиях.
Вестник 03:15
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе получил удовольствие от карантина
Bimru.ru 03:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда вчера в 05:04
Авто
Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, трансмиссия iMT сочетается со стартер-генератором на 48 Вольт.
Новые автомобили 03:11
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой под дождём
Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram опубликовал видео тренировки своей группы.
Pravda.Ru 03:55
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на сервис
Фильм «Унесенные ветром» был снят в 1939 году при участии таких актеров, как Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
Известия вчера в 23:20
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Политика
В Кремле прокомментировали информацию об отъезде Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко побывал на приеме в Кремле после парада на Красной площади, передают «Ведомости».
Дождь вчера в 14:47
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ
Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
Россиян ждет вторая подряд короткая рабочая неделя
Россиян снова ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием по поправкам в Конституцию, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:42
Происшествия
Врачам краевой больницы незаконно сократили стимулирующие выплаты
Как выяснили во время проверки сотрудники прокуратуры, в КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» при получении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи лицам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» допущены нарушения прав сотрудников.
Среда24 03:51
Шоу-бизнес
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Lenta.ru 23 июня в 14:08
Общество
За сутки в России зафиксировано 7 113 случаев коронавируса
Количество случаев коронавируса в России выросло до 613 994, за сутки увеличившись на 7 113.
Московский Комсомолец 03:34
Футбол
Бывший футболист «Халла» Битти совершил каминг-аут
Воспитанник английского футбольного клуба «Халл Сити» Томас Битти признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
RT на русском 03:32
Кино
Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»
Piter.tv вчера в 14:49
Политика
У президента Киргизии не выявлено коронавируса
Газета.Ru 02:35
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Вести.Ru вчера в 12:05
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08