Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
Читать в источнике
Комментировать3K

Подробнее о событии

Кто выиграет, а кто проиграет от повышения налога на богатых

Комсомольская правда18:00

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвы00:03

Около 60 млрд рублей направят тяжело больным детям за счёт увеличения НДФЛ

ZAB.RUвчера в 10:38

Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

ТАССвчера в 14:44

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

РИА Новостивчера в 10:23

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБКвчера в 17:28

Богатые тоже платят?

Ъ-Огонек22 июня в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 18:41, Ашберн
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
775
Наука

Британский препарат на 70% снизил рост агрессивных опухолей

Берзозертиб демонстрирует успех в связи с тем, что химиотерапия также оказывает воздействие на ДНК опухолей, которые становятся чувствительнее к компонентам нового препарата.
Evo-rus.com 11:37
6
Общество

Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи

Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru вчера в 16:02
85
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
1,3K
Армия и оружие

Ким Чен Ын решил отложить план военных действий против Южной Кореи

«В рамках предварительного заседания была дана оценка ситуации и принято решение отложить план по военным действиям против Юга, представленный ранее Генеральным штабом КНА», - отмечается в сообщении агентства.
Актуальные Новости 01:39
14
Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
42
Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
3K
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
277
Гаджеты

Intel прокомментировала отказ Apple от процессоров x86

Как известно, пару дней назад Apple официально заявила, что переводит свои PC и ноутбуки на процессоры собственной разработки, хотя это и займёт время — порядка двух лет.
Игромания.ру 08:21
10
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
73
Происшествия

Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных

Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
Вести.Ru 11:45
7
Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
Военное дело вчера в 04:34
97
Игры

Новые подробности Mafia: Definitive Edition: переработают миссии и персонажей, добавят систему укрытий

Из нового в игре появится регулировка сложности и система укрытий, а так же два вида управления транспортом.
Cyber.sports.ru 05:25
3
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:19
Общество

В России расширят программу льготной ипотеки

В ходе своего видеообращения Владимир Путин выдвинул предложение расширить рамки программы льготной ипотеки при покупке нового жилья.
Вести Подмосковья вчера в 11:48
249
Политика

Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
Lenta.ru 12:23
1
Происшествия

Четыре человека погибли при съезде машины в кювет в Ленобласти

ТАСС 15:38
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
2,6K
Общество

Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
203
Путешествия

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы

Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ 18:14
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
544
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
5
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
1,3K
Политика

Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
684
Авто

Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
117
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
1,5K
Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
79
Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
85
Космос

Американские ученые объяснили природу загадочных лучей в Антарктике

Некоторое время назад американские астрофизики обнаружили нечто странное в Антарктике — здесь были зафиксированы космические частицы, которые каким-то удивительным образом поступали не из космоса, а из Земли.
Planet Today 22 июня в 06:28
Игры

Новые трейлеры Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers выйдет 4 сентября на PC, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia. Позже игра появится и на консолях следующего поколения.
Cyber.sports.ru 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное