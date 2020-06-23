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Российская газетаРоссийская газета

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.В источнике
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Сотни детей и взрослых по всей России мучительно умирают от редких болезней. Теперь им хотят помочь

Lenta.ru17:02

Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом

РИА Новости23 июня в 10:23

Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей

RT на русском24 июня в 10:20

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвы24 июня в 00:03

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБК23 июня в 17:28

Солидарность вместо справедливости

Ведомостивчера в 17:12

История подоходного налога в России

ТАСС23 июня в 13:04
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США могут ввести новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых пошлин на европейские товары общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом по вопросу субсидирования авиакомпаний.
Росбалтвчера в 17:20
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26 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В столице 26 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию и подтвержденной пневмонией скончались за минувшие сутки, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в Москве.
РИАМО23 июня в 00:17
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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъвчера в 16:56
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ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве

1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ruвчера в 05:20
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Ганчаренко тренирует друзей своего сына в Беларуси

Артём Ганчаренко, сын главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко, на своей странице в инстаграме опубликовал видео, которое было снято во дворе его дома.В ролике товарищ Ганчаренко-младшего оттачивает мастерство ударов по воротам.
Soccer.ruвчера в 14:57
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ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъвчера в 10:02
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В Воронеже возбудили уголовное дело из-за младенца-подкидыша

Воронеж, 25 июня 2020, 17:41 — REGNUM Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили в полиции Воронежа, постановлении о возбуждении дела признано законным, сообщил ИА REGNUM 25 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.
REGNUMвчера в 10:41
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Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,46%, до 40,73 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,63%, до 38,5 доллара за баррель.
РИА Новости24 июня в 11:00
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Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 11:21
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