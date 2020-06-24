Общество

Финансовая газетаФинансовая газетаВладимир Путин поручил повысить ставку НДФЛ для состоятельных граждан

Как уточнил глава государства, повышенной ставкой будут облагаться только те доходы, которые превышают пять миллионов рублей в год. По словам президента, дополнительные доходы от такого повышения составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно.
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