Общество
Российская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Шоу-бизнес
Телеведущий назвал розыгрышем развод Харламова и Асмус
Аргументы и Факты вчера в 11:12
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Происшествия
В Черногории полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ
Подгорица, 25 июня 2020, 03:24 — REGNUM В Черногории во время разгона протестующих в городах Никшич и Будва полиция применила слезоточивый газ.
REGNUM вчера в 20:24
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных рейсов
Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
Общество
Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО
Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей
Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
Общество
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи
В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:11
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Общество
В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане
Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика
В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины
В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс вчера в 19:31
Энергетика
В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Ежегодно меняются тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:07
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
Происшествия
В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на плоту
Российская газета вчера в 23:41
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Общество
CNN: в «автономной зоне» Сиэтла объявили о завершении акции протеста
RT на русском 00:23
Общество
Доктор Комаровский назвал необычный способ спастись от жары
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о необычном методе спасения от жары. Так, в жаркую погоду может помочь шарф, уверен врач.
АБН 01:32
Авто
Opel представил кроссовер Mokka нового поколения
Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня вчера в 05:00
Здоровье
В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию
С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 02:49
Футбол
Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»
Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:18
Футбол
В Нидерландах фанатов пустят на трибуны, но запретят им петь
С 1 июля болельщики снова смогут присутствовать на футбольных стадионах в Нидерландах. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.
Soccer.ru вчера в 14:35
Футбол
Титульным спонсором «Химок» может стать один из банков
Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором.
Sports.ru вчера в 23:12
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
Общество
Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл
Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
Pravda.Ru вчера в 04:50
Политика
«Медуза»: Отношения Путина и Собянина за время карантина серьезно испортились
В период карантинных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, отношения между президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным сильно испортились.
БИЗНЕС Online 01:19
Общество
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался
Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33