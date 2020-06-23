Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Средства пойдут на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Об этом заявил президент в обращении к гражданам.
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Солидарность вместо справедливости

Ведомостивчера в 17:12

Кто выиграет, а кто проиграет от повышения налога на богатых

Комсомольская правдавчера в 18:00

Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

ТАСС23 июня в 14:44

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвывчера в 00:03

Богатые люди не сократят вложения в недвижимость после роста НДФЛ

РИА Новости23 июня в 13:50

Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

РБК23 июня в 11:46

В России могут продолжить повышение налогов для богатых

URA.Ru23 июня в 23:30
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Шоу-бизнес

Телеведущий назвал розыгрышем развод Харламова и Асмус

Аргументы и Факты вчера в 11:12
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
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Происшествия

В Черногории полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ

Подгорица, 25 июня 2020, 03:24 — REGNUM В Черногории во время разгона протестующих в городах Никшич и Будва полиция применила слезоточивый газ.
REGNUM вчера в 20:24
Общество

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
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Общество

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Чтобы изменить ситуацию, авторы послания попросили отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а также включить отрасль ТО в перечень пострадавших от пандемии и установить для нее «налоговые каникулы».
РБК вчера в 23:12
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
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Общество

В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей

Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 23 июня в 11:11
6,5K
Общество

В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи

В США призвали к сносу статуй Иисуса Христа из-за его белой кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:11
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

В партии заявили, что нападение совершили национал-радикалы.
РБК 01:02
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Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс вчера в 19:31
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Энергетика

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Ежегодно меняются тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:07
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
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Происшествия

В Хабаровском крае двое детей утонули, плавая на плоту

Российская газета вчера в 23:41
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
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Общество

CNN: в «автономной зоне» Сиэтла объявили о завершении акции протеста

RT на русском 00:23
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Общество

Доктор Комаровский назвал необычный способ спастись от жары

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о необычном методе спасения от жары. Так, в жаркую погоду может помочь шарф, уверен врач.
АБН 01:32
Авто

Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

Компания Opel официально представила кроссовер Opel Mokka второго поколения.
Автоновости дня вчера в 05:00
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Здоровье

В Петербурге снимают запрет на плановую госпитализацию

С 25 июня в Петербурге снимается запрет на оказание плановой медицинской помощи в стационарных и в амбулаторных условиях.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 02:49
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Футбол

Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»

Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:18
Футбол

В Нидерландах фанатов пустят на трибуны, но запретят им петь

С 1 июля болельщики снова смогут присутствовать на футбольных стадионах в Нидерландах. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.
Soccer.ru вчера в 14:35
Футбол

Титульным спонсором «Химок» может стать один из банков

Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором.
Sports.ru вчера в 23:12
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
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Общество

Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл

Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
Pravda.Ru вчера в 04:50
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Политика

«Медуза»: Отношения Путина и Собянина за время карантина серьезно испортились

В период карантинных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, отношения между президентом России Владимиром Путиным и мэром столицы Сергеем Собяниным сильно испортились.
БИЗНЕС Online 01:19
Общество

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко социально дистанцировался

Барнаул, 25 июня 2020, 07:49 — REGNUM Пренебрежение мерами индивидуальной защиты в период эпидемии коронавируса в Алтайском крае привело к закономерному итогу.
REGNUM 00:49
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском вчера в 16:33
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