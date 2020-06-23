Общество
Газета.RuПутин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
Президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян. Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат в 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.РБКвчера в 17:28
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НДФЛ для получающих более пяти миллионов рублей в год повысят до 15 процентов
Вечерняя Москвавчера в 10:24
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Общество
Путин продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет
Семьям с детьми до 16 лет еще раз заплатят по 10 тысяч рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам.
URA.Ru вчера в 10:34
Общество
В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник губернатор Валерий Радаев.
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Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении
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Раскрыты преимущества российского космического корабля «Орел»
Профиль 22 июня в 16:19
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
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Известия вчера в 08:20
Происшествия
В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек
Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
РИА Новости вчера в 23:26
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Россияне начали возвращать валюту в банки
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SpeedMe 21 июня в 22:37
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WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ
Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), итоговое решение будет приниматься с учетом трех факторов, включая согласие Китая подключиться к соглашению.
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В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов
Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 22 июня в 12:04
Футбол
Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль 22 июня в 07:18
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
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Известия вчера в 21:26
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В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости вчера в 12:14
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Президент предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет
По словам российского лидера, все российские регионы уже с 1 июля смогут ввести у себя новый налоговый режим, который в начале 2019 года в качестве эксперимента появился в Москве, Татарстане, Подмосковье и Калужской области.
Новая газета вчера в 11:10
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
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Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
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Экономика
Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах
22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России».
Саминвестор 22 июня в 23:49
Политика
Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге
Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 вчера в 20:31
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Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия вчера в 22:53
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
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Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
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Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю»
Президент назвал несколько имен, среди которых были «китайский вирус», «Ухань», а также «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
РБК вчера в 23:21
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
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Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix
Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.
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Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Происшествия
Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон
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