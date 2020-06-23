с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян. Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.

Общество Путин продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет Семьям с детьми до 16 лет еще раз заплатят по 10 тысяч рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам. 5,3K

Общество В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник губернатор Валерий Радаев. 22

Общество Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам внимательнее относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) во избежание чрезмерного облучения. 17

Происшествия В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако. 12

Авто С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменится процедура регистрации тюнингованных авто и вводятся новые тесты проверки на хронический алкоголизм. 220

Политика WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), итоговое решение будет приниматься с учетом трех факторов, включая согласие Китая подключиться к соглашению.

Происшествия В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест. 21

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1,1K

Футбол Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.

Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 26

Шоу-бизнес Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах». 287

Здоровье В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства. 1

Общество Президент предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет По словам российского лидера, все российские регионы уже с 1 июля смогут ввести у себя новый налоговый режим, который в начале 2019 года в качестве эксперимента появился в Москве, Татарстане, Подмосковье и Калужской области. 175

Общество В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия». 244

Экономика Банки не собираются вводить комиссии за переводы в банкоматах 22 июня 2020 года стало известно, что банки не планируют вводить комиссии за переводы, осуществлённые через банкомат, как это сделало ПАО «Сбербанк России». 4,2K

Политика Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.

Шоу-бизнес Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве. 213

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 665

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 128

Кино Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.