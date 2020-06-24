Общество
Моя Москва.онлайнПутин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
Отмечается, что ставку предложено повысить с 1 января 2021 года Президент России Владимир Путин предложил повысить до 15% ставку НДФЛ для граждан, доход которых превышает 5 млн рублей в год. Об этом глава государства сообщил в ходе видеообращения к гражданам страны.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
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В ФРГ начали готовить ответ на угрозы США «Северному потоку – 2»
В правительстве ФРГ начали подготовку ответных мер в случае реализации угроз США «Северному потоку – 2». Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Bloomberg.
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В последний раз "Ливерпуль" поднимал чемпионский кубок в сезоне-1989/90, когда команду возглавлял великий Кенни Далглиш.
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Полиция начала проверку информации о двойном голосовании по поправкам
Правоохранительные органы начали проверку информации о двойном голосовании по поправкам в Конституцию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
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Названы пожизненные последствия коронавируса
Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
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Раскрыта загадка темной стороны Луны
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Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1".
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С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии
С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист вчера в 23:36
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Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии
Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.
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Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
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Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума
Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
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В новых сериях «Ну, погоди!» Волк не будет курить
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В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
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