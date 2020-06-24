Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
Читать в источнике
Комментировать3,1K

Подробнее о событии

Кто выиграет, а кто проиграет от повышения налога на богатых

Комсомольская правдавчера в 18:00

Владимир Путин в обращении к россиянам затронул четыре темы, связанные с налогами

BFM.ruвчера в 13:08

Эксперты: налоговые ужесточения с 2021 года заставят инвесторов скорректировать портфели

ТАСС23 июня в 19:11

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

РБК23 июня в 17:28

Налог для москвичей: пять последствий решения Путина повысить НДФЛ до 15%

Forbes23 июня в 14:32

Богатые люди не сократят вложения в недвижимость после роста НДФЛ

РИА Новости23 июня в 13:50

Путин предложил новые меры поддержки россиян и анонсировал повышение подоходного налога для определенного круга лиц

Эхо Москвывчера в 00:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском вчера в 10:24
3K
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Lenta.ru 00:08
247
Политика

Песков анонсировал обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к россиянам, которое должно состояться во вторник, 23 июня.
Известия 23 июня в 05:30
5,5K
Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК 23 июня в 12:34
1,3K
Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru вчера в 13:44
2,7K
Общество

Деньги на детей: какие пособия пообещал Путин россиянам

Выясним, на какие выплаты могут претендовать семьи с детьми.
Цензуры.Нет вчера в 07:44
Общество

Росавиация предложила план возобновления международных рейсов

Росавиация подготовила план по возобновлению международного авиасообщения в России и предложила поэтапное снятие ограничений.
BFM.ru 01:13
119
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Live24 23 июня в 13:45
6,6K
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
16
Армия и оружие

На параде в Москве впервые показали 24 образца новой военной техники

На прошедшем сегодня в Москве параде Победы, наряду с военной техникой, уже стоящей на вооружении и показанной на предыдущих парадах, участвовала и техника, которая демонстрировалась впервые.
Военное обозрение вчера в 05:10
181
Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович

Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
МонаВиста вчера в 05:27
23
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости вчера в 08:01
133
Общество

В Магадане закрыли на карантин китайский рынок

ТАСС 00:15
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 07:45
42
Происшествия

Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:30 22 июня

За сутки в Новосибирске увеличилось число больных коронавирусом; теперь в регионе 5142 официально подтверждённых случая.
Сиб.фм 22 июня в 01:31
Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС вчера в 08:33
1,2K
Шоу-бизнес

Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью

Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
Народные новости вчера в 07:54
136
Общество

Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды

Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс 01:03
112
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
1,3K
Общество

Собчак решила судиться с немецким изданием из-за обвинений в расизме

Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
17
Происшествия

Дорожный каток задавил подростка в Тулуне

Трагически завершился первый рабочий день для 16-летнего подростка из Тулуна: во время укладки асфальта он попал под каток и погиб.
Вести.Ru 01:43
22
Общество

СВФУ вошел в список 100 лучших вузов России по версии Forbes

Авторитетное эконмическое издание Forbes включило СВФУ в список 100 лучших российских вузов, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу университета.
Якутия 24 23 июня в 21:38
728
Экономика

Минфин решил отложить рассмотрение новой пенсионной системы

Минфин России решил отложить на неопределённый срок рассмотрение новой пенсионной системы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:50
5
Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
Минзэлэ (Мензеля) 01:13
20
Здоровье

Врачи Коммунарки: люди в Югре умирают от безразличия к самим себе

Бригада столичных врачей в Югре пробудет две недели. За пару дней москвичи успели поработать в Ханты-Мансийске и Сургуте.
СургутИнформТВ вчера в 10:18
3
Экономика

Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

Владимир Путин напомнил, что уже вдвое, до 15%, снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.
Российская газета 23 июня в 11:33
558
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38
785
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости вчера в 08:29
554
Гаджеты

Смартфоны iPhone от компании Apple заменят ключи для автомобилей

Новые автомобили 23 июня в 06:54
23
Происшествия

Новым очагом коронавируса в Бурятии стало отделение БСМП

За сутки в Бурятии выявили более 40 заражённых коронавирусом, в том числе из нового очага В Бурятии появился новый очаг распространения коронавируса – им стало неврологическое отделение БСМП.
Байкал-Daily вчера в 21:20
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное