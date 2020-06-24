с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Политика Парад Победы в Москве завершился На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 195

Армия и оружие В Москве на Красной площади начался парад Победы Военный парад был перенесён на 24 июня — день исторического Парада Победы 1945 года — из-за пандемии коронавируса.

Здоровье С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса. 58

Политика Путин: мир нуждается в создании общей системы безопасности Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для сотрудничества по самым актуальным вопросам международной повестки, среди которых создание общей надёжной системы безопасности. 21

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 1,2K

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 716

Происшествия В Костромских санаториях обнаружили более 10 заражённых рабочих Кострома, 23 июня 2020, 11:55 — REGNUM В Костромской области у рабочих из нелегальных обсерваций подтвердились новые случаи заражения коронавирусом — сообщает оперативный штаб. 11

Здоровье Минздрав Украины начал подготовку новых больниц для заболевших COVID-19 Министерство здравоохранения Украины начало работу по развертыванию новых больниц на случай роста заболеваемости COVID-19, сообщил на брифинге в среду глава Минздрава Максим Степанов.

Авто Шойгу проехал по Красной площади на кабриолете Aurus. Фото Министр обороны России Сергей Шойгу выехал на Красную площадь на кабриолете Aurus во второй год подряд.

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 120