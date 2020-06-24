Общество
КоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат в 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.РБКвчера в 17:28
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