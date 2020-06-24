Общество
КоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
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Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
В Москве перед парадом Победы солдат-срочник устроил провокацию - он разбил окна в машине сотрудников ФСО.
Газета.Ru 06:01
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Путин разберется, почему предложения Винер-Усмановой не реализовали
Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что не понимает почему предложение руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой по повышению профессионального уровня тренеровдо не реализловали.
РЕН ТВ 08:43
Политика
Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
Здоровье
Для COVID-больных из Челнов готовят госпиталь в Менделеевске
В случае дефицита коек для COVID-больных в Набережных Челнах вслед за Елабугой госпиталь могут развернуть в Менделеевске.
Chelny-biz.ru 09:10
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Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов
Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
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Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 16 лет
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.
Реальное время 23 июня в 14:05
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Авто
«АвтоВАЗ» создал заводское ателье аксессуаров
АвтоВАЗ создал новое подразделение, которое будет заниматься дооснащением специальных версий автомобилей LADA.
Тарантас Ньюс 23 июня в 03:12
Общество
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Газета.Ru 08:48
Здоровье
Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 08:19
Общество
Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля
Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
Наука
Развеян миф о медицинских масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ 08:49
Футбол
Оби Микель отказался от контракта с «Крыльями Советов»
Как сообщает бразильский Lance, самарские «Крыльев Советов» связывались с Оби Микелем через японскую компанию, выступившую в качестве посредника.
Евро-футбол.ру 09:12
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Общество
На Кубани возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки
С 27 июня в Краснодарском крае возобновится транспортное сообщение между муниципалитетами.
Известия 08:28
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Политика
Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне
Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
Гаджеты
Эксперимент подтвердил, что процессоры Renoir работают с памятью явно лучше, чем Ryzen 3000
На фоне возможностей процессоров Ryzen 3000 семейства Matisse это выглядит серьёзным прорывом, поскольку те редко позволяли преодолеть рубеж в 1866 МГц в синхронном режиме.
3DNews 06:36
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
Культура
Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»
Evo-rus.com вчера в 08:32
Общество
В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду
Места в детском саду положены на дошкольников по закону, и за отказ парламентарий предлагает установить для родителей ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда.
Российская газета 02:47
Футбол
«Оренбург» заявил о восьми заболевших коронавирусом в клубе
Российская газета 08:24