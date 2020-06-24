Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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РБК 08:29
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АвтоВАЗ создал новое подразделение, которое будет заниматься дооснащением специальных версий автомобилей LADA.
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Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
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Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране наступит посреди лета, если не остановить ежедневный рост числа заболевших.
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Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
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Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
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Эксперимент подтвердил, что процессоры Renoir работают с памятью явно лучше, чем Ryzen 3000

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