Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Общество В США вынесли новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа Министерство юстиции США сообщило в среду вынесении нового обвинительного заключения в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Происшествия В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель. 7

Армия и оружие Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia». 10

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1K

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 2,7K

Общество Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград". 834

Экономика Строительство терминала НОВАТЭКа в бухте Бечевинской планируют начать в этом году Первый этап работ по строительству терминала сжиженного природного газа в бухте Бечевинская начнется в 2020 году.

Политика Мадуро допустил возможность референдума по вопросу отставки В своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что он допускает проведение референдума по вопросу своей отставки.

Политика Роджер Уотерс напомнил, что нацизм разгромил русский народ Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что победу во Второй мировой войне для всего мира одержал именно русский народ, который разгромил нацистов. 59

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Как сообщает газета The Washington Post, 22 июня в Вашингтоне протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, передает РИА Новости. 160

Происшествия В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.

Экономика Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.

Наука С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске Международная команда ученых установила, что падение Римской республики и государства Птолемеев в Египте ускорило извержение вулкана Окмок на Аляске. 16

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $41 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE упала более чем на 5%, до $40,48 за баррель, что на 5,04% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. 1

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 574

Общество Особое мнение: Кирилл Рогов Кирилл Рогов, политолог, был у нас в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева, всего доброго.

Политика США направят дополнительные войска в Польшу Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если дополнительные американские войска будут развернуты в Польше, то это будет сделано за счет польской стороны. 75

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 775

Экономика «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов Сбербанк станет единственным владельцем платежной системы "Яндекс.Деньги", выкупив у "Яндекса" его долю 25% плюс 1 руб. примерно за 2,4 млрд руб. До конца 2020 г. Сбербанк проведет ребрендинг актива и поменяет его название: для пользователей и партнеров сервис продолжит работать в привычном режиме. 312