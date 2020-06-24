Общество
КоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
Читать в источнике
Оценить3,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
"Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:13
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
По решению SEC Telegram обязан выплатить штраф в $18,5 млн
Telegram заплатит $18,5 млн в качестве штрафа и сообщит Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), если будет планировать создать какую-либо цифровую валюту на основе блокчейна в течение следующих трех лет.
РБК 13:00
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Политика
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
РИА Новости 11:10
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ 08:49
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
РИА Новости 12:15
Игры
Опубликован релизный трейлер новой игры про Губку Боба
REGNUM 23 июня в 10:11
Общество
Полиция начала проверку сообщений о «двойном голосовании» по поправкам
Как отмечается, столичная полиция проводит расследование после публикации видеосюжета «Как проголосовать дважды», автор которого рассказал, что в течение дня сначала проголосовал на избирательном участке, а затем повторно с помощью системы дистанционного электронного голосования.
RT на русском 12:52
Происшествия
Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО
Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Здоровье
Развеян миф о медицинских масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Космос
Астрономы нашли неизвестный экзотический объект
Астрономы нашли экзотический объект GW190814, по массе находящийся между черными дырами и нейтронными звездами.
РЕН ТВ 00:34
Здоровье
Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru 12:38
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о состоянии отца
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, сожалеет и раскаивается в содеянном.
Культуромания 12:14
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Происшествия
Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
Гаджеты
Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов
Вес миниатюрного компьютера составил 760 грамм. Компания Xiaomi продаёт свой новый мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов.
Версия.Инфо 08:47
Футбол
В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 11:37
Наука
На дне Марианской впадины обнаружили ртутное загрязнение
Французские и китайские ученые провели обследование образцов грунта и жидкости со дня наиболее глубокой впадины мирового океана и нашли в них большие дозы метилированной ртути.
Городовой 09:46