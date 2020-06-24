Общество
КоммерсантъПутин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.
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Глава фонда «Семьи СМА» о повышении НДФЛ и выделении средств на лечение тяжелобольных детей
RT на русскомвчера в 10:20
Путин предложил повысить ставку НДФЛ до 15% для россиян с доходами свыше 5 миллионов рублей в год
Эхо Москвы23 июня в 16:04
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Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Общество
Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову
Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Здоровье
Развеян миф о медицинских масках
Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
Футбол
Прядкин отреагировал на вспышку коронавируса в «Оренбурге»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал вспышку заболевания коронавирусной инфекцией в "Оренбурге".
МК-Спорт 08:05
Общество
ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым
Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение, также будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
РИА Новости 07:14
Авто
Автомобили с пробегом подешевели в России
Как рассказал Autonews.ru директор компании Automama и эксперт по вторичному авторынку Михаил Ерцев, стоимость машин с пробегом в России за последние месяцы не только не выросла, но и в отдельных регионах даже снизилась.
Автоновости дня 05:30
Политика
Зеленский объявил об уходе в разведку
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Комитета по вопросам разведки. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.
Московский Комсомолец 10:09
Происшествия
Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
Политика
США предупредили Россию об изоляции в ООН
Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
Lenta.ru 05:30
Экономика
«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Из сообщения Сбербанка следует, что совокупная прибыль банка от сделки составит около 20 млрд руб. Одновременно сам Сбербанк выкупает миноритарную долю "Яндекса" (25% + 1 руб.) в другом их совместном предприятии — "Яндекс.Деньги" и планирует провести ребрендинг проекта.
Коммерсантъ 23 июня в 18:08
Общество
На Кубани возобновятся межмуниципальные пассажирские перевозки
С 27 июня в Краснодарском крае возобновится транспортное сообщение между муниципалитетами.
Известия 08:28
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Политика
Главой Россотрудничества назначили Евгения Примакова
«Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания», — заявили в четверг в Россотрудничестве.
Известия 07:08
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Здоровье
Жителей Крыма начнут тестировать на антитела к коронавирусу
Жителей Крыма в июне начнут тестировать на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщили в четверг журналистам в Министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
ТАСС 05:03
Общество
Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Политика
Грушко отметил возможные издержки «прифронтового государства» в Польше
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».
RT на русском 09:43
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и получила сотрясение
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга.
Газета.Ru 10:41
Кино
Вышел трейлер драмы с Деппом и Паттинсоном «В ожидании варваров»
На YouTube опубликован трейлер американо-итальянской фантастической драмы колумбийского режиссера, обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ Сиро Герры "В ожидании варваров" (Waiting For The Barbarians).
Российская газета 07:03
Футбол
Малком объяснил, почему использовал жест Дзюбы при праздновании гола
Полузащитник «Зенита» Малком ответил на вопрос, почему один из голов в ворота ЦСКА он отпраздновал с использованием фирменного жеста Артёма Дзюбы.
Евро-футбол.ру 09:27
Игры
Стало известно имя главного злодея в Marvel’s Avengers
Речь идет о появлении главного злодея в Marvel’s Avengers.
МИТ вчера в 15:46
Общество
Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы
Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
Происшествия
Hyundai поцарапал спорткар McLaren за 20 млн руб. в Петербурге
В Санкт-Петербурге спорткар McLaren стоимостью около 20 млн рублей попал в ДТП на проспекте Добролюбова, столкнувшись с автомобилем Hyundai Creta.
РЕН ТВ 10:18