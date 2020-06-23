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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.В источнике
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Богатые тоже платят?

Ъ-Огонеквчера в 01:00

Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами

РБК10:22

Деньги богатых пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями – Путин

Крым 2410:40

В Совфеде считают, что прогрессивная шкала НДФЛ поможет уменьшить социальное расслоение

ТАСС11:35

Симоньян поддержала повышение НДФЛ для помощи больным детям

РИА Новости11:43

Анатолий Алексеенко: российский бизнес платит налоги, но предпочитает английское правосудие

Репортер64вчера в 00:33

Песков подтвердил возможность введения повышенного НДФЛ для богатых

Хакасия-Информвчера в 23:58
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Газета.Ru06:32
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В Воронежской области 2 сотрудников ГИБДД уволили за утрату доверия

Начальника и инспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 7 ГУ МВД России по Воронежской области, располагающегося в Лисках, уволили за грубые нарушения антикоррупционного законодательства.
Обозреватель Врн07:42
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Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Известия23:48
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