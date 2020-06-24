с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год. Деньги от повышения налога направят на лечение детей, закупку медицинской техники.

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Политика В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек. 155

Политика Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин. 124

Политика Президент Ирана назвал условия для переговоров с США Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что исламская республика согласится на переговоры с Вашингтоном только в том случае, если американцы согласятся на ядерную сделку и компенсируют Тегерану причиненный ущерб.

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). 785

Политика Лукашенко расплакался на параде Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.

Общество Актер Сергей Безруков приехал на парад Победы в Екатеринбурге В прошлом году Сергей Безруков тоже посещал Парад Победы в Екатеринбурге на 9 мая, но в качества участника праздничного концерта. 49

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 124

Общество В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. 27

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 24

Армия и оружие Новые «Арматы» и убийцы «Томагавков» презентованы на Красной площади Все потому, что в юбилейный парад Победы вновь случилась премьера из этой линейки – на Красной площади мир увидел новую вариацию «Арматы».

Политика Парад Победы стартовал в Москве Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал на Красной площади в Москве.

Политика Парад в честь 75-летия Победы прошел в Екатеринбурге Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Екатеринбурге.

Наука В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида Учёные, представляющие Крымский федеральный университет, провели 3D-съемку пещеры Таврида, являющейся очень важной для истории, так как после окончания создания научного рекреационного комплекса её внешний вид очень сильно измениться. 6

Культура Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома» Ранее Lego выпустила конструктор-перевертыш по мотивам сериала «Очень странные дела», модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной и даже линейку Dots, детали из которой можно использовать в дизайне и декоре.