с чего всё началось

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Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 633

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Политика Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается. 8

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Общество В ПФР объяснили, как получить новые выплаты на детей Для получения анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным повторной выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет не требуется оформлять соответствующее заявление.

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