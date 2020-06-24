Общество
REGNUMПутин предложил повысить налог на доходы физических лиц
Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.
Читать в источнике
Оценить2,9K
с чего всё началось
Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с заявлением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат в 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.РБКвчера в 17:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
В Новокузнецке прошёл парад Победы
В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим.
Новокузнецк.ру 01:31
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Геологи из Франции и Австралии в ходе изучения состава пород островов в южной части Индийского океана обнаружили, что там началось формирование «эмбрионального континента», сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Terra Nova.
TV BRICS 02:00
Общество
На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05
Политика
Путин пообщался с ветеранами перед парадом на Красной площади
Президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами перед парадом Победы на Красной площади, трансляцию общения показали в пресс-центре для журналистов в Манеже.
РИА Новости 03:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Культура
На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»
Главный режиссёр музыкально-театральной программы Виктор Крамер рассказал, что у него не было цели организовать на Мамаевом кургане обычный концерт с перечнем известных артистов.
Волгоградская правда вчера в 14:28
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском вчера в 13:55
Общество
Электронная трудовая книжка: о чем предупредили работодателей Хакасии
В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.
Республиканская Телевизионная Сеть 22 июня в 21:29
Политика
Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Футбол
Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с казанским «Рубином», передаёт Sport24.
78.ru 02:13
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Общество
В ПФР объяснили, как получить новые выплаты на детей
Для получения анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным повторной выплаты в 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет не требуется оформлять соответствующее заявление.
URA.Ru вчера в 13:20
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости вчера в 12:33
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль 22 июня в 06:57
Армия и оружие
SANA: сирийские ПВО отражают атаку в окрестностях Хамы
Газета.Ru вчера в 18:26
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Общество
Еще 2020 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2020 пациентов.
Известия 02:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс рассказал об эротике в отношениях с ней
Бывший муж ведущей Эвелины Бледанс Александр Семин в интервью рассказал об эротических моментах в отношениях со знаменитостью.
Актуальные Новости 02:33
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем общении с Михаилом Ефремовым и прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП, устроенным артистом в Москве.
Известия вчера в 22:53
Происшествия
У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 77 инфицированных, всего в регионе за время пандемии были выявлены 3 522 человека с коронавирусом.
ТАСС 00:58
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
Космос
NASA выдало грант на принципиально новый поиск внеземных цивилизаций
Хайтек+ 22 июня в 11:14
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00