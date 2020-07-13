Политика
RT на русскомПутин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы. «Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы», — сказал Путин на совещании по национальным проектам.
Читать в источнике
Оценить648
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
ODDS.ru вчера в 00:19
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 11 июля в 02:40
Политика
Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года
"Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин.
Газета.Ru 04:16
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 64 случая заражения коронавирусом
64 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 13 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в администрации президента.
Байкал24 вчера в 18:55
Происшествия
В Ивановской области ликвидировали нарколабораторию
Полицейские обнаружили нашли лабораторию по производству синтетических наркотиков, в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 03:30
Происшествия
Брата защитника «Тоттенхэма» Орье застрелили во Франции
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье потерял брата во Франции. Как сообщает France News 24, Кристофера Орье застрелили в Тулузе.
Bookmaker-ratings.ru 04:08
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК вчера в 13:38
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
Стивен Кинг уже не раз продавал права на экранизацию своих произведений по программе Dollar Baby.
Evo-rus.com 01:28
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Общество
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ вчера в 01:08
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Единоборства
Альдо обратился к болельщикам после поражения от Яна
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жозе Альдо обратился к болельщикам после поражения от Петра Яна.
Газета.Ru 03:02
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Sibnet Новости 00:55
Происшествия
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева дала отпор злопыхателям после обвинений в алкоголизме
Телеведущая дала отпор хейтерам после обвинения в алкоголизме.
Актуальные Новости вчера в 13:57
Армия и оружие
В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE
В центре столицы Японии размещена вторая линия обороны. В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE.
Piter.tv 01:32
Общество
В Ростовской области выявили 97 случаев коронавируса
В Ростовской области зараженных добавилось на 97 и составило на сегодняшний день 10 823.
Вперёд (г. Батайск) 03:48
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
На 26-летие Настя Ивлеева подарила своему мужу часы. О подарке артист сразу же рассказал своим подписчикам в «Инстаграме».
CT news 03:30
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32