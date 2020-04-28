От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы. Об этом он заявил во время выступления на совещании с руководителями регионов и членами правительства по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

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