Коронавирус
Альметьевск РТВПутин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы. Об этом он заявил во время выступления на совещании с руководителями регионов и членами правительства по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения и возвращаться к нормальному ритму жизни.
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Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ 17:36
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Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
BFM.ru 14:36
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На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
В Тульской области введут пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля введут цифровые пропуска, сообщили в областном правительстве.
РИА Новости 16:15
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Экономика
Сельхозпроизводители США уничтожают урожай из-за пандемии
После закрытия многих предприятий и переход учреждений на удаленную работу продукцию стало некуда поставлять, и сельхозпроизводители стали уничтожать урожай.
BFM.ru 20:09
Общество
Российские школьники рассказали о злоключениях в США
Застрявшие в США российские школьники рассказали о том, что с ними произошло.
Известия 19:59
Общество
Названы возможные сроки отмены самоизоляции в России
По мнению Поповой, постепенное снятие режима самоизоляции в стране возможно лишь при условии, если россияне останутся дома на майские праздники.
ForPost 02:25
Здоровье
США начали использовать препарат от изжоги при лечении коронавируса
Препарат от изжоги является не единственным средством, которое тестируется для лечения коронавируса.
Политическая Экспертиза вчера в 19:04
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Происшествия
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Lenta.ru 19:57
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Здоровье
68 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Сразу 68 случаев заражения COVID-19 за сутки подтверждены в Алтайском крае. Об этом сообщил оперштаб региона утром в воскресенье, 26 апреля.
Kursk.com 26 апреля в 02:52
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
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Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
Космос
«Ноев ковчег» запустит в космос Россия
Россия в апреле 2023 года намерена запустить в космос «Ноев ковчег», сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 26 апреля в 08:04
Общество
Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску
Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС 20:01
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Люди оправятся от последствий коронавируса через год или два. Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса.
Piter.tv 03:14
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
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«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Транспорт
В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска
Эхо Москвы 06:02