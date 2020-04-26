Вход в режим ограничения, сам набор профилактических мер также разные… Когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной, угроза не исчезнет везде и сразу. А значит говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя.

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. Общий нерабочий период продлится до 11 мая включительно.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Политика Путин поручил подготовить план по выходу из ограничений 12 мая Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам власти подготовить критерии, параметры по выходу регионов в штатный режим работы с 12 мая. 2

Политика Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой медпомощи Президент РФ Владимир Путин поблагодарил медиков за борьбу с коронавирусом и предложил установить 28 апреля День работника скорой медицинской помощи. 3

Шоу-бизнес Поклонники Павла Деревянко восхитились его избранницей Судя по данным в Сети, избранница Деревянко родилась в 1976 году, то есть в этом году ей исполнится 44. 2

Политика Путин заявил, что удалось мобилизовать ресурсы промышленности России удалось мобилизовать ресурсы промышленности в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействию распространения коронавируса в регионах страны. 2

Экономика Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб. 7

Политика Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.

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Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете. 24

Политика Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.

Общество В Тульской области введут цифровые пропуска Власти Тульской области введут с 30 апреля в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией цифровые пропуска, сообщает во вторник облправительство. 11

Политика Лавров ответил на обвинения в адрес России о дезинформации В конце марта госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.

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Экономика Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей. 164