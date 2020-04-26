Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса. Общий нерабочий период продлится до 11 мая включительно.
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Владимир Путин
Вход в режим ограничения, сам набор профилактических мер также разные… Когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной, угроза не исчезнет везде и сразу. А значит говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя.
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