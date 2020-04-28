Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы. Таким образом, режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля, продлен до 11 мая включительно.

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

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