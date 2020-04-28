Коронавирус
ВедомостиПутин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы. Таким образом, режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля, продлен до 11 мая включительно.
Читать в источнике
Оценить4,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Показать все источники
Основные тезисы из обращения Владимира Путина 28 апреля 2020 года
Муниципальный вестник Армавира11:02
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Общество
Путин попросил не ходить в гости на майские праздники
Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники.
Российская газета 12:19
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
Политика
Путин пообещал авиационный парад в День Победы
Lenta.ru 12:07
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Кино
Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года
News.ru 11:16
Политика
Спикер Госдумы: в США гражданам дают то, что не может им помочь
Москва, 28 апреля 2020, 12:59 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Центробанк разъяснять, почему некоторые страны идут по пути прямой раздачи денег, но это реально не спасает людей в период пандемии, в частности, речь идет о США.
REGNUM 05:59
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Политика
Путин: опасность широкого распространения болезни не миновала
Опасность широкого распространения коронавирусной инфекции в России еще очень велика, заявил президент России Владимир Путин 28 апреля на совещании с регионами.
ИА Красная Весна 12:23
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Экономика
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
Политика
Путин поручил разработать новый план поддержки экономики
Президент предложил членам кабинета министров совместно с регионами начать подготовку «масштабного, общенационального плана действий» по восстановлению экономической активности, занятости и доходов населения.
Профиль 11:16
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Происшествия
В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД
В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Волгоградской области изучает обстоятельства взрыва легкового автомобиля, в котором находился отставной полковник МВД 69-летний Владимир Лазарев.
Коммерсантъ 08:48
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры
Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa 00:06
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Общество
Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники
Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
Политика
Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России
Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 10:56
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Общество
Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза
Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза.
Вечерняя Москва 11:00
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
Здоровье
Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса
Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике.
Lenta.ru 11:27
Политика
Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Мостовой – о словах Путина: уверен, наши власти спасут экономику, Россия – супердержава
Уверен, что экономику наши власти спасут.
Чемпионат 12:08
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23