Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы. Таким образом, режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля, продлен до 11 мая включительно.
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«Есть надежда не погибнуть до конца»: бизнесмены — о том, как они справятся с очередными каникулами

Екатеринбург Онлайн12:57

Период нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно

Эхо Москвы11:59

Нерабочие дни до 11 мая и новые меры поддержки бизнеса. Главное из выступления Путина

ТАСС11:23

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:00

Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты

iReactor10:53

Путин продлил нерабочие дни

РИА Новости13:29

Ожидается, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая

Зеленоград сегоднявчера в 10:55
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Политика

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
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Космос

Япония запустила с борта МКС первый спутник Гватемалы

28 апреля из японского модуля Kibo на Международной космической станции (МКС) с помощью дистанционного манипулятора на орбиту был выведен первый в истории гватемальский спутник - Quetzal- 1. За трансляцией на YouTube, которую организовало агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA), с восторгом и трепетом следили в Университете Гватемалы (UVG).
Ридус 13:49
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
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Общество

Режим самоизоляции в Московской области продлили до 11 мая

Ограничительные меры, введенные в Московской области из-за пандемии коронавируса, продлены до 11 мая.
Известия 14:01
Общество

Москва ужесточает требования к тишине в домах

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
26
Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:30
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Авто

В России появился полноприводный Skoda Karoq

Минимальная стоимость полноприводного Skoda Karoq стартует с отметки в 1 468000 рублей. Версия Ambition будет стоить от 1 580000 рублей.
ГЛАС.RU 05:30
24
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
24
Общество

В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус

У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
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Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
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Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
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Общество

В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк

Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
229
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
143
Политика

Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи

РИА Новости 10:44
12
Общество

Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
15
Общество

Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы

Evo-rus.com 09:34
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Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
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Футбол

Тарасов объяснил, почему он показал футболку с изображением Путина

ProstoProSport 13:45
Политика

Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая

Национальная служба новостей 12:52
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Политика

Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
23
Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Здоровье

В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
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Здоровье

Названа вероятная причина поражения легких при коронавирусе

Изменения в легких, возникающие при COVID-19, скорее всего, связаны с избытком железа в организме.
Российская газета 01:50
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Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
142
Общество

В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
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Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
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Происшествия

В Перми закрыли на карантин отделение детской больницы №13

У одного из медработников выявили коронавирус. В Перми закрыли на карантин педиатрическое отделение детской клинической больницы №13.
В курсе.ру 08:54
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Гаджеты

AMD обогнала Intel на немецком рынке

На рынке процессоров для компьютеров и ноутбуков существует только два крупных игрока - Intel и AMD.
Ридус 13:31
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
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