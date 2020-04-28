Коронавирус
ВедомостиПутин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы. Таким образом, режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля, продлен до 11 мая включительно.
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Политика
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Космос
Япония запустила с борта МКС первый спутник Гватемалы
28 апреля из японского модуля Kibo на Международной космической станции (МКС) с помощью дистанционного манипулятора на орбиту был выведен первый в истории гватемальский спутник - Quetzal- 1. За трансляцией на YouTube, которую организовало агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA), с восторгом и трепетом следили в Университете Гватемалы (UVG).
Ридус 13:49
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Режим самоизоляции в Московской области продлили до 11 мая
Ограничительные меры, введенные в Московской области из-за пандемии коронавируса, продлены до 11 мая.
Известия 14:01
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:30
Авто
В России появился полноприводный Skoda Karoq
Минимальная стоимость полноприводного Skoda Karoq стартует с отметки в 1 468000 рублей. Версия Ambition будет стоить от 1 580000 рублей.
ГЛАС.RU 05:30
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Политика
Путин предложил сделать 28 апреля Днем работника скорой помощи
РИА Новости 10:44
Общество
Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
Происшествия
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ 11:39
Футбол
Тарасов объяснил, почему он показал футболку с изображением Путина
ProstoProSport 13:45
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Здоровье
В Минздраве назвали самый важный симптом заражения коронавирусом
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Здоровье
Названа вероятная причина поражения легких при коронавирусе
Изменения в легких, возникающие при COVID-19, скорее всего, связаны с избытком железа в организме.
Российская газета 01:50
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Происшествия
В Перми закрыли на карантин отделение детской больницы №13
У одного из медработников выявили коронавирус. В Перми закрыли на карантин педиатрическое отделение детской клинической больницы №13.
В курсе.ру 08:54
Гаджеты
AMD обогнала Intel на немецком рынке
На рынке процессоров для компьютеров и ноутбуков существует только два крупных игрока - Intel и AMD.
Ридус 13:31
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58