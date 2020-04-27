Коронавирус

ВедомостиВедомостиПутин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы. Таким образом, режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля, продлен до 11 мая включительно.
Читать в источнике
Комментировать3,9K

Подробнее о событии

Коронавирус: последние новости пандемии 28 апреля. Путин продлил нерабочие дни, Россия готовится к выходу с карантина

URA.Ru13:14

Путин объявил о новых решениях по борьбе с коронавирусом

Российская газета12:12

Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты

iReactor10:53

Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями

ТАСС11:17

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

РИА Новости13:29

«Есть надежда не погибнуть до конца»: бизнесмены — о том, как они справятся с очередными каникулами

Екатеринбург Онлайн12:57

Режим нерабочих дней может быть продлен до 11 мая

Эхо Москвы в Екатеринбургевчера в 01:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:18, Ашберн

Основные тезисы из обращения Владимира Путина 28 апреля 2020 года

Муниципальный вестник Армавира11:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
123
Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
320
Политика

Чешский МИД назвал ноту российского посольства «ненадлежащей»

МИД Чехии считает "ненадлежащей" ноту посольства РФ в Праге, направленную в понедельник в чешское дипведомство в связи со статьей в еженедельнике Respekt о прибытии в республику некоего мужчины с диппаспортом РФ и с ядом рицином в чемодане якобы с целью отравить некоторых муниципальных политиков Праги, заявила во вторник представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
РИА Новости 14:30
2
Общество

В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой

Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК вчера в 10:17
346
Происшествия

В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД

Коммерсантъ 08:48
62
Шоу-бизнес

Ургант высказался о скандале из-за слов Тодоренко о домашнем насилии

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала заступился за телеведущую Регину Тодоренко, подвергшуюся критике после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 07:59
2
Экономика

ЦБ ожидает снижения кредитования физлиц в 2020 году на 5%

Розничное кредитование в России в 2020 году может снизиться на 5%, а ипотечное — вырасти на 10%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 08:29
5
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
399
Здоровье

Коронавирус сократил число заболевших гриппом

Как и COVID-19, грипп передается через капли жидкости из носа или рта больного. Также вирус может попадать на руки и другие поверхности.
Машины и Механизмы 05:15
29
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
38
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина публично обратилась к Бари Алибасову

Недавно Лидия Николаевна подарила свою квартиру супругу Бари Алибасову, который в свою очередь продал жилье своему помощнику - актеру гей-порно Сергею Моцарю.
Paparazzi.ru 26 апреля в 09:13
93
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
589
Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
329
Хоккей

КХЛ может отказаться от распределения мест по итогам сезона

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что совет лиги рассматривает несколько вариантов распределения мест по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 05:03
Политика

Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии

Газета.Ru 03:00
189
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 16:32
320
Общество

Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое

В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан.
News.ru 12:08
48
Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

Об опасностях работы со смартфонами рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Волгоградская правда 03:38
102
Общество

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

В России 5 крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу.
Мой Брянск 09:15
145
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
13
Общество

В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
2,7K
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
337
Политика

МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
9
Общество

Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 в министерстве просчитывали сценарий в 5–6 млн безработных, однако сейчас есть тенденция к сохранению занятости.
Коммерсантъ 15:40
32
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила атаки в небе над Дамаском

Сирийская система противовоздушной обороны отразила атаки в небе над Дамаском. Расчетам ПВО удалось сбить несколько выпущенных ракет.
Комсомольская правда 26 апреля в 23:30
226
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
30
Общество

Названы «выигравшие» от коронавируса страны

Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе немногих победителей в противостоянии с коронавирусом, сообщили опрошенные CNBC эксперты.
РИА Новости 15:49
1
Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
2,3K
Игры

Epic Games Store снова раздает бесплатные игры

Vevby.ru 26 апреля в 18:44
6
Общество

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное