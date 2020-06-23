Поддержать, обеспечить врачей всем необходимым — это святая обязанность государства. Мы это делали и будем делать для этого все возможное. И не снимаем эти вопросы с контроля. В том числе это касается и материальной поддержки для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией.

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до 15 сентября доолнительные выплаты медикам и соцработникам социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых. Дополнительные выплаты продлят и педагогам, психологам, медицинскому персоналу соцучреждений.

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