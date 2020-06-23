Коронавирус
ВедомостиПутин объявил о продлении выплат медработникам
Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август. На этот период их освободят от налогов. Выплаты соцработникам также продлят на два месяца – до 15 сентября.
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
Происшествия
Отец блогера Насти Тропицель обвинил в гибели дочери ее бойфренда
Instagram Отец блогера Насти Тропицель, погибшей на Бали, обвинил в трагедии ее молодого человека - мотоинструктора Виктора Майдановича.
РЕН ТВ 08:01
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 22:45
Экономика
Бизнес-омбудсмен поддержал предложенные Путиным меры
Москва, 23 июня 2020, 20:37 — REGNUM Озвученные 23 июня президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам меры поддержки экономики являются своевременными и востребованными.
REGNUM 13:37
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Политика
Трамп предложил назвать новый коронавирус «Кунг-флю»
Президент США Дональд Трамп придумал новое название для коронавируса, на предвыборном митинге в штате Аризона он предложил именовать его "Ухань" или "Кунг-флю".
Life.ru 22:09
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Общество
На Сахалине состоялся парад Победы
На Сахалине прошел парад Победы Правительство Сахалинской области По главной площади островной столицы под звуки "Священной войны" знамённая группа вынесла точную копию знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года.
REGNUM 22:07
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Авто
Opel показал новый Opel Mokka на видео
Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group.
Автоновости дня вчера в 10:05
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ 21 июня в 17:59
Футбол
Автогол Гонсалеса принёс «Атлетико» победу над «Леванте»
В матче 31-тура чемпионата Испании «Леванте» на своём поле принимал «Атлетико».
Metaratings 16:01
Шоу-бизнес
Психолог прокомментировала развод Кристины Асмус и Гарика Харламова
Кризис в семейных отношениях привел к разводу Кристины Асмус и Гарика Харламова.
Mockva.ru 20:28
Политика
Медведчук рассказал, как Киев препятствует посещению парада в Москве
Киев препятствует украинской делегации в посещении парада Победы в Москве.
News.ru 15:15
Футбол
Дмитрий Селюк: «Лосюк из „Локомотива“ не имеет отношения к футболу»
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал объяснения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе о персоне Андрея Лосюка.
Матч ТВ 16:29
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Общество
Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.
Коммерсантъ 20:36
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Происшествия
В Приморье жертвами коронавируса стали 37 человек
Владивосток, 23 июня 2020, 04:58 — REGNUM В Приморском крае за истекшие сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 49 пациентов — выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 21:58
Общество
Путин: в России выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
ИА Красная Весна 10:56
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17