Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август. На этот период их освободят от налогов. Выплаты соцработникам также продлят на два месяца – до 15 сентября.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 570

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 3,6K

Экономика Бизнес-омбудсмен поддержал предложенные Путиным меры Москва, 23 июня 2020, 20:37 — REGNUM Озвученные 23 июня президентом России Владимиром Путиным во время обращения к гражданам меры поддержки экономики являются своевременными и востребованными.

Политика Трамп предложил назвать новый коронавирус «Кунг-флю» Президент США Дональд Трамп придумал новое название для коронавируса, на предвыборном митинге в штате Аризона он предложил именовать его "Ухань" или "Кунг-флю". 1

Общество На Сахалине состоялся парад Победы На Сахалине прошел парад Победы Правительство Сахалинской области По главной площади островной столицы под звуки "Священной войны" знамённая группа вынесла точную копию знамени Победы, водруженного на рейхстаг в мае 1945 года.

Авто Opel показал новый Opel Mokka на видео Известно, что в основу Opel Mokka следующего поколения ляжет модульная платформа CMP, на которой уже построены кроссовер Peugeot 2008 и ряд других моделей PSA Group. 2

Экономика Ювелирные сети сокращают число магазинов Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице. 10

Шоу-бизнес Психолог прокомментировала развод Кристины Асмус и Гарика Харламова Кризис в семейных отношениях привел к разводу Кристины Асмус и Гарика Харламова.

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 969

Футбол «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны» Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).

Общество Адвокат Бута и Ярошенко сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, сообщил «РИА Новости» их адвокат Алексей Тарасов.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 11

Происшествия В Приморье жертвами коронавируса стали 37 человек Владивосток, 23 июня 2020, 04:58 — REGNUM В Приморском крае за истекшие сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 49 пациентов — выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 15