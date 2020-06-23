Коронавирус

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Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август. На этот период их освободят от налогов. Выплаты соцработникам также продлят на два месяца – до 15 сентября.
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Путин: выплаты соцработникам будут продлены до 15 сентября

Интерфакс - Россиявчера в 10:29

Путин предложил продлить до 15 сентября стимулирующие выплаты соцработникам

Интерфаксвчера в 10:43

Путин предложил продлить выплаты соцработникам

Вести.Ruвчера в 10:43

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за пандемии

RT на русскомвчера в 10:35

Путин предложил продлить на два месяца выплаты соцработникам

РБКвчера в 11:05

Выплаты соцработникам будут продлены до 15 сентября

Коммерсантъвчера в 10:27

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 10:19
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Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

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Парад Победы в Москве завершился пролетом 75 самолетов и вертолетов

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Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
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Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц

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Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц

Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Общество

Ученый заявил, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года

Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
Газета.Ru вчера в 12:08
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Культура

На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы

Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
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Общество

Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»

В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru вчера в 10:49
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Происшествия

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 197 человек

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В Воронеже в ДТП один человек погиб, трое ранены

Воронеж, 24 июня 2020, 11:34 — REGNUM Один человек погиб, три человека, в том числе ребёнок, получили ранения в автоаварии в Воронеже вечером 23 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД.
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Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»

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С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию

По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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Россияне стали возвращать валюту в банки

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
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OnePlus намекнула азбукой Морзе на выход смартфона OnePlus Z в июле

В своём аккаунте OnePlusLiteZThing в Instagram, компания разместила тизер с сообщением азбукой Морзе.
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Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
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Спорт

Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру Путину

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Депутаты подрались в Саратовской областной думе

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Парад Победы в Москве завершился

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне

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Новый континент обнаружен в Индийском океане

Международной группе ученых из Австралии и Франции удалось обнаружить зарождающийся новый континент в Индийском океане в районе Антарктиды.
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Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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182 человека в Свердловской области за сутки заразились коронавирусом

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