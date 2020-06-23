Коронавирус
Lenta.ruПутин продлил выплаты для медработников
Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции, которую ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте». Кроме того, по словам Путина, их освободят от налогов.
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Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил уровень своей команды.
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Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
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Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум
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В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
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Общество
Китай наказал владельца TikTok за «вульгарный контент»
Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua за «вульгарный контент».
Афиша Daily 15:32
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
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Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет
Глобальная спутниковая система Starlink приглашает желающих протестировать космический интернет.
Gazeta.SPb 16:34
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Экономика
После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Игры
Activision анонсировала Crash Bandicoot 4
Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
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Зрители лишили Диму Билана победы на «Евровидении-2008»
Организаторы конкурса решили провести голосование заново – на первом месте оказалась Ани Лорак.
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Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 16:16
Происшествия
Родные рыбаков, которые пропали на Камчатке, просят о помощи
Родные рыбаков, которые без вести пропали на Камчатке, записали видеообращение — крик о помощи.
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ФПА раскритиковала поведение защитников по делу Ефремова
В ФПА "обеспокоены таким поведением упомянутых адвокатов" и считают, что из-за него в общественном мнении "может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности".
РИА Новости 07:56
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Кино
Сиквел «Побега из курятника» выйдет на Netflix
Aardman Animation Studios рассказала, что полноценное производство сиквела «Побега из курятника» стартует в следующем году, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 07:48
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Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Экономика
Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере
Среди прочего, глава государства призвал отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц – теперь граждане с доходом более 5 миллионов рублей в год будут выплачивать 15-процентный налог от средств, превышающих эту сумму.
РИА Новости 14:04
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
Российская газета 10:51