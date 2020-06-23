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Lenta.ruLenta.ruПутин продлил выплаты для медработников

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции, которую ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте». Кроме того, по словам Путина, их освободят от налогов.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 21:25, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

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Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
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