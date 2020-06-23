Коронавирус
ВедомостиПутин объявил о продлении выплат медработникам
Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август. На этот период их освободят от налогов. Выплаты соцработникам также продлят на два месяца – до 15 сентября.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru вчера в 05:26
Кино
Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО
Inc-news.ru вчера в 16:20
Общество
В Белогорске повторили Парад Победы на Красной площади в 1945 году
Сценарий во многом повторил Парад Победы на Красной площади в 1945 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM вчера в 23:22
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
Военное дело вчера в 10:51
Спорт
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru вчера в 07:25
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия
Многоквартирный дом в Якутске находится под угрозой обрушения
На месте происшествия работают представители администрации города, службы жизнеобеспечения, МЧС РФ по Якутии и представители управляющей компании.
Якутия 24 вчера в 23:24
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Общество
Из Германии в Россию отправился новый груз с ядерными отходами
Эхо Москвы 22 июня в 21:07
Хоккей
«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше
CT news вчера в 20:38
Наука
В ДВФУ выделили новые противоопухолевые вещества из морской звезды
Naked Science 22 июня в 15:32
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 22 июня в 10:58
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com вчера в 06:05
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera вчера в 14:13
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Вести.Ru вчера в 09:13
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM вчера в 17:02
Кино
Съемки «Сватов» перенесли на год
УтроNews 22 июня в 13:06
Космос
NASA выдало грант на принципиально новый поиск внеземных цивилизаций
Live24 вчера в 08:35
Происшествия
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до четырёх
Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат в своём Twitter сообщил, что количество жертв землетрясения на юге Мексики возросло до двух человек.
REGNUM вчера в 18:02
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
Здоровье
В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом
По общему количеству выздоровевших Кузбасс поднялся в рейтинге регионов.
Газета Кемерова вчера в 06:50
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания вчера в 10:38
Футбол
«Бенфика» на своем поле проиграла «Санта-Кларе»
Футболисты «Бенфики» уступили «Санта-Кларе» в матче 28-го тура чемпионата Португалии со счетом 3:4.
Советский спорт вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Стало известно о попытках жены Ефремова оправдать его алкоголизм
Пятая жена актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, оправдывала алкоголизм мужа.
Lenta.ru вчера в 23:03
Политика
WSJ: США сохраняют открытой возможность продления ДСНВ
Администрация президента США Дональда Трампа сохраняет открытой возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), итоговое решение будет приниматься с учетом трех факторов, включая согласие Китая подключиться к соглашению.
ТАСС вчера в 22:16
Общество
Прокурор запросил для Кирилла Серебренникова шесть лет колонии
Других фигурантов прокурор попросил заключить под стражу и выписать штраф в меньшем размере, чем Серебренникова.
CT news вчера в 06:41
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12