Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня, сообщил президент России Владимир Путин.

с чего всё началось

Из-за коронавируса 25 марта Путин перенес его на более поздний срок, не назвав новую дату. В День Победы 9 мая в Москве и других городах состоялись праздничные салюты. Кроме того, в столице прошел воздушный военный парад.

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