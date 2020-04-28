Политика
Общественное телевидение РоссииПутин объявил о проведении воздушного парада 9 мая
Президент России Владимир Путин объявил о проведении 9 мая воздушного парада, сообщает «Газета.ру». Об этом президент заявил на совещании с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом. Смотрите такжеСовещание Путина с главами регионов.
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Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая
Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 11 мая.
Телеканал 360° 14:00
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Политика
Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 12:04
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
Общество
Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 06:09
Гаджеты
Представлен первый ноутбук на CPU Intel Tiger Lake, и это небольшой аппарат с семидюймовым экраном
Мобильные процессоры Intel Tiger Lake должны выйти когда-то в середине года.
iXBT.com 07:54
Спорт
Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
Политика
Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей 11:00
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек
Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
Общество
Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое
В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан.
News.ru 12:08
Общество
Роскачество нашло в чипсах мышьяк и кадмий
Роскачество провело исследование чипсов и обнаружило в них кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество акриламид, образующееся в продукте при жарке.
РЕН ТВ 01:13
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Политика
Президент Грузии заявила о кризисе доверия с Украиной из-за Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась о предложении украинского лидера ВЛадимира Зеленского назначить имеющего судимость скандального политика Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
Московский Комсомолец 16:27
Кино
Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года
Вечерняя Москва 14:23
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
Город+ 10:49
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51