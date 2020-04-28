Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПутин объявил о проведении воздушного парада 9 мая

Президент России Владимир Путин объявил о проведении 9 мая воздушного парада, сообщает «Газета.ру». Об этом президент заявил на совещании с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом. Смотрите такжеСовещание Путина с главами регионов.
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Путин пообещал парад авиации и салют на 9 мая

РБК12:54

Путин рассказал о праздновании 9 мая

Газета.Ru12:35

Путин пообещал авиационный парад в День Победы

Lenta.ru12:07

Авиационный парад и салюты пройдут в России 9 мая

Вечерняя Москва12:11

Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве

RT на русском12:09

В День Победы состоится воздушный парад

РИА Новости12:27

Путин объявил о проведении 9 мая авиапарада в Москве

РЕН ТВ12:01
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Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 16:32
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая

Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 11 мая.
Телеканал 360° 14:00
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Политика

Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным умерших россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 12:04
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
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Общество

Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни

Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
16
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
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Политика

День работника скорой помощи будет установлен на 28 апреля – Путин

Москва 24 10:45
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 06:09
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Гаджеты

Представлен первый ноутбук на CPU Intel Tiger Lake, и это небольшой аппарат с семидюймовым экраном

Мобильные процессоры Intel Tiger Lake должны выйти когда-то в середине года.
iXBT.com 07:54
Спорт

Названы бесплатные игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае

Городской портал Новый Нижний 13:00
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
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Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей 11:00
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Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек

Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
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Общество

Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков

Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
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Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
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Общество

Максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление увеличится вдвое

В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан.
News.ru 12:08
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Общество

Роскачество нашло в чипсах мышьяк и кадмий

Роскачество провело исследование чипсов и обнаружило в них кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество акриламид, образующееся в продукте при жарке.
РЕН ТВ 01:13
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Общество

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Политика

Президент Грузии заявила о кризисе доверия с Украиной из-за Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась о предложении украинского лидера ВЛадимира Зеленского назначить имеющего судимость скандального политика Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
Московский Комсомолец 16:27
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Кино

Стали известны самые убыточные фильмы 2019 года

Вечерняя Москва 14:23
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Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
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Политика

Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

Президент России продлил период нерабочих дней до 11 мая 2020 года включительно.
Город+ 10:49
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Наука

Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли

Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
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