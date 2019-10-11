Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, так как они уже есть у США, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на совете глав государств СНГ в Ашхабаде, он уточнил, что уже направил соответствующее обращение «главам многих стран».
Читать в источнике
Комментировать331

Подробнее о событии

Путин заявил об «ограниченном суверенитете» союзников США

RT на русском06:55

Путин заявил об отсутствии собственного мнения у союзников США

Известия07:26

Путин заявил об угрозе для России из-за американских ракет в Азии

РБК05:29

Путин предупредил страны о разработке новых ракет

Lenta.ru07:11

Эксперт назвал возможные ответные меры России на выход США из ДРСМД

РИА Новости09:02

Путин: намерения США разместить свои новые ракеты в Азии вызывают обеспокоенность РФ

ТАСС04:29

Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Коммерсантъ04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Газета.Ru 08:33
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

Газета.Ru 06:12
Политика

Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ

Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Общество

Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Коммерсантъ 06:43
Происшествия

В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Российская газета 08:30
Технологии

Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Армия и оружие

Радикалы устроили перестрелку с боевиками ВСУ на Донбассе

В попытке прорваться к линии боевого соприкосновения на Донбассе, радикалы карательного батальона «Азов» устроили перестрелку с боевиками украинской армии.
Новостной фронт 07:57
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2 076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Финансы

Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки

На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году.
РБК вчера в 12:59
Происшествия

Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Армия и оружие

В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»

Известия 08:21
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении

Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Космос

Астроном проверил возможность жизни на орбите черной дыры

Территория новостей вчера в 08:49
Хоккей

Ушел в отставку вице-президент ХК «Металлург»

Вице-президент хоккейного клуба "Металлург" Геннадий Величкин ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте команды.
Московский Комсомолец 08:46
Финансы

Пенсия неработающих пенсионеров может превысить прожиточный минимум вдвое к 2022 году

Размер пенсий неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум этой категории граждан почти в два раза к 2022 году.
ТАСС 08:17
Кино

Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

РИА Новости 08:13
Происшествия

СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона

Полковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона в спецпомещении, сообщил "Коммераснтъ".
РИА Новости 07:35
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Экономика

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Здоровье

Ребенка с тремя ногами прооперировали в Москве

Известия 07:15
Политика

МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе

По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика

Песков оценил идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите СНГ.
Вечерняя Москва 06:08
Политика

Познер отказался считать Соловьева коллегой

Телеведущий Владимир Познер в интервью «Московскому комсомольцу» высказался в отношении журналиста Владимира Соловьева.
Рамблер 01:46
Происшествия

Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в работе интернет-банка

В мобильном и онлайн-банке Сбербанка России наблюдается сбой, сообщили "Интерфаксу" три клиента кредитной организации.
Интерфакс 08:05
Футбол

Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Rambler News Service вчера в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное