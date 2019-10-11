Политика
КоммерсантъПутин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, так как они уже есть у США, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на совете глав государств СНГ в Ашхабаде, он уточнил, что уже направил соответствующее обращение «главам многих стран».
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