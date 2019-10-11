Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, так как они уже есть у США, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на совете глав государств СНГ в Ашхабаде, он уточнил, что уже направил соответствующее обращение «главам многих стран».
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Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

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Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
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Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
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