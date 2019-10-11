Политика
КоммерсантъПутин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, так как они уже есть у США, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на совете глав государств СНГ в Ашхабаде, он уточнил, что уже направил соответствующее обращение «главам многих стран».
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину
RT на русском 07:47
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Здоровье
Почти 1,5 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа
В сентябре на территории Подмосковья стартовала прививочная кампания против гриппа.
Вести Подмосковья 07:17
Наука
Физики напрямую измерили волновую функцию запутанных поляризаций
Физики из Швеции и Китая впервые напрямую измерили волновую функцию разделенных в пространстве состояний — поляризаций двух запутанных фотонов.
N+1 06:16
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета вчера в 05:04
Политика
Туркменистан принимает саммит глав государств СНГ
По итогам Саммита заседатели примут документ ― Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, инициированную главой Туркменистана.
Centralasia.news 08:47
Происшествия
Напавшего с ножом в Манчестере подозревают в совершении теракта
Мужчина, который напал на людей с ножом в торговом центре Манчестера, подозревается в совершении теракта.
РЕН ТВ 10:41
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Политика
Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости вчера в 05:07
Армия и оружие
Турция сообщила о первых потерях в ходе военной операции в Сирии
В ходе турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии погиб первый турецкий военнослужащий и еще трое были ранены.
Интерфакс 02:19
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика
Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2
В ходе пресс-конференции Зеленский допустил выход Украины из минского процесса, если до Нового года Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в документ «формулы Штайнмайера».
Известия 09:38
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
RT на русском 05:20
Футбол
Иван Обляков: «Набабкин называет меня Колобком»
Кирилл вообще душа команды, всегда старается эмоционально взбодрить и помочь, — сказал Обляков.
Матч ТВ 06:02
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 10:37
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Политика
Bloomberg: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан может стать новым послом в России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри американского внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:22
Наука
Виагра подготовит костный мозг к трансплантации за один день
Вести.Наука 10:12
Гаджеты
Samsung вложит $11 млрд в производство QD-OLED-дисплеев
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подчеркнул, что производство QD-OLED-дисплеев нового поколения будет поддержано правительством Южной Кореи, которое инвестирует в проект 400 миллиардов вон.
RuNews24.ru 06:04