Политика
КоммерсантъПутин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, так как они уже есть у США, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на совете глав государств СНГ в Ашхабаде, он уточнил, что уже направил соответствующее обращение «главам многих стран».
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Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»
Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Наука
На дне Северного ледовитого океана нашли кладку яиц кальмара
Норвежские исследователи обнаружили в Северном ледовитом океане желеобразный мешок, в котором находились 10 яиц кальмара, передает телеканал «МИР 24».
Общество
Омбудсмен не получала жалоб на ростовского воспитателя
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Нацбатальон «Азов» открыл огонь по украинской армии в Донбассе
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Напавшего на сотрудника СК перевели в психлечебницу при СИЗО
Житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, арестованный за убийство сотрудника Следственного комитета в Москве, переведен в психиатрическое отделение при следственном изоляторе, передает "Интерфакс".
Политика
Скоро установят границу между Севастополем и Крымом
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
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Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Экономика
Бывшая жена Дерипаски опровергла переговоры о продаже доли в En+
Бывшая жена российского бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева сообщила, что вместе со своим отцом Валентином Юмашевым не вела переговоры о продаже пакета в En+.
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Общество
В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
Автоспорт
Даниил Квят рассказал о подготовке к Гран-при Японии
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал две первые тренировки перед Гран-при Японии, которые прошли в пятницу рано утром по московскому времени.
Культура
«Дылды», «Содержанки» и «Шторм» отправятся в Канны
Зрители смотрят сейчас на канале СТС сериал с Павлом Деревянко "Дылды" и не подозревают, что эта легкая комедия вполне серьезно будет представлена на грядущем рынке контента в Каннах MIPCOM.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Общество
Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Леонова
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Алексея Леонова.
Армия и оружие
США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
Происшествия
Прощание с убитой в Саратове девочкой пройдёт 13 октября
Прощание с убитой в Саратове девятилетней девочкой пройдёт в воскресенье, 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Происшествия
Кубанский суд признал Беньяша виновным в нападении на полицейских
Ленинский районный суд Краснодара признал Михаила Беньяша виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти".
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.