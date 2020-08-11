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Москва, 11 августа 2020, 11:36 — REGNUM Первая в мире вакцина против коронавируса зарегистрирована утром 11 августа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.В источнике
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