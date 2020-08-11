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Известия
Известия

Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. «Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции»,— приводит ТАСС его слова.В источнике
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Царьград

Дочь Путина перестала быть «компроматом»: Президент на камеру снял табу

Царьград07:23
РБК

Россия первой зарегистрировала вакцину от COVID-19. При чем тут биткоин

РБК05:20
Ёлдаш

Впервые в мире зарегистрирована вакцина против COVID-19, сообщил Путин

Ёлдаш04:48
Известия

Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Известия04:29
ТАСС

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

ТАСС04:28
РИА Новости

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса

РИА Новости05:57
RT на русском

В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

RT на русском05:10

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
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Бой Майка Тайсона и Роя Джонса могут перенести на 28 ноября

Ранее Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174 По последним данным встреча мировых чемпионов состоится в конце ноября, а до этого сообщалось, что короли ринга встретятся уже в следующем месяце, 12 сентября.
CT newsвчера в 09:29
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля.
Российская газета23:00
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Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Космический аппарат Dawn, исследовавший карликовую планету Церера в 2015–2018 годах, собрал достаточно информации, чтобы убедительно доказать, что под поверхностью Цереры существует океан из соленой воды.
Полит.ру03:00
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