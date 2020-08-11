Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
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Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. «Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции»,— приводит ТАСС его слова.В источнике
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