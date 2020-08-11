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Известия
Известия

Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. «Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции»,— приводит ТАСС его слова.В источнике
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Коммерсантъ

Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

Коммерсантъ04:31
РИА Новости

В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса

РИА Новости05:57
Интерфакс

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Интерфакс04:35
РБК

Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса в России

РБК05:24
Известия

Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

Известия04:29
ТАСС

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

ТАСС04:28
RT на русском

Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

RT на русском04:28

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Российская газета04:28
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ru05:17

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45