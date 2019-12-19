Экономика
РИА НовостиПутин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда
ТАСС19 декабря в 08:05
Путин: для увеличения реальных доходов необходим рост производительности труда и ВВП
Коммерсантъ19 декабря в 07:53
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