Экономика
Lenta.ruПутин объявил о росте зарплат россиян
В последнее время в России наблюдалось снижение реальных доходов населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». По словам президента, это одна из проблем страны.
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Происшествия
В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия
Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Культура
Умерла первая французская девушка Джеймса Бонда
Актрисе Клодин Оже было 78 лет. Бывшая модель и актриса скончалась в Париже. Красавица Клодин начинала свою карьеру как модель.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Авто
Автодилеры в России предупредили о подорожании автомобилей с 1 января
Ранее шведская марка Volvo сообщила, что в зависимости от модели и комплектации автомобиля, с 1 января вырастут рекомендуемые розничные цены.
Политика
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».
Общество
В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.
Кино
Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана.
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Политика
Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем
Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ
Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ на Лубянке. Об этом он написал в своем Twitter.
Происшествия
В Москве задержали раскрывшую личность «стрелка с Лубянки» журналистку
Издание Baza сообщает, что журналистка Анна Никитина, писавшая о стрельбе у здания ФСБ в центре Москвы, перестала выходить на связь.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Происшествия
В Челябинске пропал 12-летний мальчик
В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
Экономика
Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
«Код Безопасности» защищает такие государственные информационные системы, как «Электронный бюджет», ГАС «Выборы», Национальную систему платежных карт (НСПК), систему «Платон» и др.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту, есть жертвы
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту. В результате погиб один человек и 12 получили травмы.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Политика
Минздрав оценил предложения Путина по увеличению зарплаты врачей
Предложения президента России Владимира Путина для увеличения зарплаты врачей будет эффективно для обеспечения стабильности заработка медиков, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций
Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Происшествия
В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы
Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело против двух 17-летних девушек, которые обвиняются в том, что с особой жестокостью и без серьезного мотива убили свою ровесницу, сообщается на сайте СК.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Культура