В последнее время в России наблюдалось снижение реальных доходов населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». По словам президента, это одна из проблем страны.

Происшествия В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.

Культура Умерла первая французская девушка Джеймса Бонда Актрисе Клодин Оже было 78 лет. Бывшая модель и актриса скончалась в Париже. Красавица Клодин начинала свою карьеру как модель.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Общество Роскачество назвало лучшие игристые вина Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).

Политика Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».

Общество В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.

Гаджеты Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.

Политика Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Происшествия Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ на Лубянке. Об этом он написал в своем Twitter.

Экономика Приставов не ждут в банках и ЖКХ Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.

Политика Минздрав оценил предложения Путина по увеличению зарплаты врачей Предложения президента России Владимира Путина для увеличения зарплаты врачей будет эффективно для обеспечения стабильности заработка медиков, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Политика Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).

Происшествия В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело против двух 17-летних девушек, которые обвиняются в том, что с особой жестокостью и без серьезного мотива убили свою ровесницу, сообщается на сайте СК.