Общество
Lenta.ruПутин объявил о росте зарплат россиян
В последнее время в России наблюдалось снижение реальных доходов населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». По словам президента, это одна из проблем страны.
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