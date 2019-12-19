Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин объявил о росте зарплат россиян

В последнее время в России наблюдалось снижение реальных доходов населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24». По словам президента, это одна из проблем страны.
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Путин объявил о росте зарплат россиян

Lenta.ru07:33

Путин: проблему снижения реальных доходов надо решать через рост эффективности труда

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Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

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Телеканал 360°07:39

Путин связал рост доходов граждан с увеличением производительности труда

РБК07:56

Путин ответил на вопрос РЕН ТВ о росте благосостояния россиян

РЕН ТВ07:20

Путин рассказал, когда начнется рост благосостояния россиян

Московский Комсомолец07:16
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
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Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве.
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Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги на переговорах в четверг обсудят перспективы заключения мирного договора и развитие экономических отношений двух стран.
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
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Началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Предыдущая большая пресс-конференция Путина, на которую были аккредитованы 1702 журналиста, состоялась 20 декабря 2018 года.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
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Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

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Телефон для военных сделала российская компания

В России появится новый мобильный телефон специально для военных. Идея разработки принадлежит отечественной компании Inoi.
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Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным

Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.
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Донбасс и Киев не согласовали обмен пленными

Заседание до сих пор продолжается.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
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Путин назвал самые тяжелые события за годы его президентства

Президент России Владимир Путин во время диалога с журналистами в рамках большой пресс-конференции назвал самые грустные события за 20 лет президентства.
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Авто

КамАЗ показал новое поколение тягача

Президенту РФ показали новый КАМАЗ-54907, который оснастили гибридной силовой установкой и автопилотом третьего поколения.
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Семак поделился впечатлениями от поездки в Африку

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Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине

Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:29
Общество

Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря

23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
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Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
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Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Общество

Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу

Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
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В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
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