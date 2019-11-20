Экономика
Слово и ДелоПутин заявил о рекордно низком уровне безработицы в истории России
Уровень безработицы в России достиг самого низкого в современной истории государства уровня, составив за январь-сентябрь 4,6% экономически активного населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!».
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с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАСС06:04
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Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Украинский президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь в Очаков для встречи вернувшихся из России кораблей, так как у его самолета отказал двигатель.
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
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Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
Несколькими днями ранее скандал в процессе обсуждения войны в Донбассе (а именно – "формулы Штайнмайера") произошел в прямом эфире российского телеканала - ведущий программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
РФ, Украина и ЕК провели консультации по транзиту газа
20 ноября прошли трёхсторонние консультации РФ, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа на техническом уровне.
Политика
Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США
Напомним, что 17 октября кандидатуру Салливана на пост посла выдвинул президент страны Дональд Трамп, а утверждение в этой должности произойдет после поддержки кандидатуры Сенатом в полном составе.
Авто
Новый седан Nissan Sentra похвастался мотором и подвеской
В 2001-м ниссановцы выкатывают спортивную модификацию — Nissan Sentra SE-R Spec V, чей двигатель развивает 175 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7 с. Шестое поколение Сентры (B16) мир видит в 2006 году.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» в Евролиге
В Испании завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги. Московский ЦСКА на выезде уступил «Басконии».
Здоровье
В Перми запустили дистанционный контроль давления для гипертоников
В Перми около ста гипертоников принимают участие в эксперименте по дистанционному мониторингу артериального давления.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Наука
Ученые рассказали о главной причине возникновения рака
Сообщается, что хроническое воспаление может стать предшественником рака.
Футбол
Экс-футболист Коке арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками
Бывший футболист испанской "Малаги" и французского "Марселя" Коке был арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками.
Футбол
Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
Транспорт
Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
Происшествия
Дело историка Соколова передадут в Центральный аппарат СК
Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве сожительницы, намерены передать в Центральный аппарат Следственного комитета России.
Авто
Опубликованы первые снимки внедорожника Maybach
За два дня до официального дебюта Mercedes-Maybach GLS производитель разместил в Сети затемненный снимок передней части вседорожника.
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева выпустили первую совместную песню
Первый совместный трек Валерия и Альбины получил название «Мегаполисы».
Происшествия
СК отказался проверить ФСБ из-за разглашения налоговой тайны Израйлита
Следственные органы не нашли оснований для проверки сотрудников ФСБ после изъятия декларации участника амнистии капиталов, совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Культура
Вещи из сериала «Друзья» распродадут на аукционе
Телекомпания Warner Brothers совместно с аукционным домом Prop Store проведут аукцион, на котором распродадут предметы, запомнившиеся телезрителям.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Транспорт
Медсправка на права: десять вопросов о новых правилах
Минздрав РФ утвердил новые правила прохождения медкомиссий для желающих получить, поменять или восстановить права.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Общество
СМИ сообщили о выводе более $800 млн через офшорные счета Абызова
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, может быть причастен к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.