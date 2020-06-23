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Газета.RuГазета.Ru

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.В источнике
С чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.
Секрет фирмы11:08
Подробнее о событии

Путин объявил о налоговом маневре в IТ отрасли

Эхо Москвы14:34

Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

Интерфакс11:01

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

Коммерсантъ13:57

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

RT на русском11:05

Помочь экономике: Путин предложил сделать Россию для IT-компаний лучше Индии и Ирландии

Вести.Ru14:28

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБК11:59

Налоговый эксперт: ФНС недополучит 150 млн руб. в год после уменьшения ставки для IT-бизнеса

Говорит Москва11:54
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Два дрона сбиты над российской базой Хмеймим в Сирии

Вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата в ударном оснащении, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Российская газета15:55
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Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости12:42
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В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию

В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru15:56
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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM05:42
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru06:32
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Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба.
РИА Новости02:14
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Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС13:42
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Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Веснавчера в 12:23
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