Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
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Владимир Путин обратился к россиянам
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.В источнике
С чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.
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