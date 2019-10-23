Политика
РБКПутин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
Общая сумма долгов, которые Россия простила государствам Африки, превышает $20 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка», в котором принимают участие главы ряда стран континента.
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Политика
Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ
Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Армия и оружие
Военная полиция России выехала к сирийско-турецкой границе
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Армия и оружие
В МИД потребовали, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа
Москва требует, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Общество
СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Политика
Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта
В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
Армия и оружие
Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены. Я выступлю с заявлением в 11.00 (18.00 мск) из Белого дома.
Здоровье
Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью
Алтайский край уже не первый год занимает первое место среди регионов России по числу нервных расстройств и психических заболеваний.
Общество
Крымский мост тестируют грузовыми составами
Начались испытания железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов.
Финансы
Банк России может снизить ключевую ставку до 6%
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
Происшествия
Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца
Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак призвала определять сексуальность партнера по его танцу
Ксения Собчак призвала определять сексуальность партнера по его танцу.
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.