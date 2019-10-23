Политика

РБКРБКПутин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

Общая сумма долгов, которые Россия простила государствам Африки, превышает $20 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка», в котором принимают участие главы ряда стран континента.
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Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов

Эхо Москвы10:00

Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 миллиардов

РИА Новости04:49

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Интерфакс05:42

Россия списала странам Африки долг на $20 миллиардов

Московский Комсомолец05:32

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

РБК05:29

Путин назвал сумму списанных Россией долгов странам Африки

Известия05:10

Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд

RT на русском06:23
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Политика

Украине грозят проблемы с отоплением при неподписании контракта с РФ

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона может ощутить проблемы с отоплением, если не удастся подписать контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Газета.Ru 09:33
Гаджеты

«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000

News.ru вчера в 09:48
Спорт

Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Происшествия

В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Армия и оружие

Военная полиция России выехала к сирийско-турецкой границе

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 06:16
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Здоровье

В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

РБК 06:02
Армия и оружие

В МИД потребовали, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа

Москва требует, чтобы США прекратили оккупацию Эт-Танфа в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 09:56
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Общество

СПГ-танкеры для проекта «Ямал СПГ» выведены из-под санкций США

Евразия Daily вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Общество

В Сети выставили на продажу визитку Путина

На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Политика

Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта

В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Газета.Ru 05:02
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости 08:19
Армия и оружие

Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе

Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены. Я выступлю с заявлением в 11.00 (18.00 мск) из Белого дома.
РИА Новости 08:54
Здоровье

Депрессия и неврозы в провинции вызваны бедностью

Алтайский край уже не первый год занимает первое место среди регионов России по числу нервных расстройств и психических заболеваний.
Pravda.Ru 06:08
Общество

Крымский мост тестируют грузовыми составами

Начались испытания железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов.
Газета.Ru 07:21
Финансы

Банк России может снизить ключевую ставку до 6%

Напомним, ранее АБН сообщало о том, что глава ЦБ заявила, что в банке допускают более решительное снижение ключевой ставки из-за уровня инфляции ниже целевых показателей.
АБН 06:25
Происшествия

Полиция нашла похищенного в Киевской области младенца

Полиция разыскала трехмесячного мальчика, которого неизвестная женщина украла в Коцюбинском районе Киевской области и повезла на легковом автомобиле в неизвестном направлении.
Украина.ру 09:59
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы

Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
Комсомольская правда 07:28
Технологии

Instagram запретит фильтры с эффектом пластической хирургии

Собака.ru 04:26
Политика

Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

РБК 08:20
Шоу-бизнес

Ксения Собчак призвала определять сексуальность партнера по его танцу

Ксения Собчак призвала определять сексуальность партнера по его танцу.
Актуальные Новости вчера в 08:24
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Происшествия

Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц

В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес

Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского

Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
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