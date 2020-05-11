Экономика
Rambler News ServiceПутин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал
Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам, трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
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Политика
Ярославский губернатор пообещал плавный выход из режима ограничений
Ярославская область будет выходить из режима ограничительных мер по коронавирусу постепенно, с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций медиков, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
РИА Новости 16:16
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
РИА Новости 14:59
Футбол
Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»
Ксения, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.
Soccer.ru 15:06
Общество
Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области
В Ростовской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
Donday.ru 13:47
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса
Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:08
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Стало известно, когда откроются магазины одежды и обуви в России
Магазины одежды и обуви откроются на первом этапе снятия «коронавирусных» ограничений, сообщил руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 9 мая в интервью интернет-ресурсу «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 09 мая в 14:48
Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу.
Популярная механика 08 мая в 14:12
Происшествия
Жительница Краснодара подверглась травле за усыновление темнокожего ребёнка
News.ru 12:26
Армия и оружие
Украинские боевики обстреляли школу в Горловке
Новостной фронт 16:12
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
Здоровье
Временный госпиталь в «Крокус Экспо» откроется 12 мая
Госпиталь в «Крокус Экспо» для пациентов с коронавирусом откроется 12 мая, сообщили власти Подмосковья.
ФАН вчера в 08:00
Футбол
В Беларуси перенесли матч из-за подозрения на коронавирус у игроков
Причина переноса — у футболистов "Минска" подозрение на наличие вируса COVID-19.Недавно украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Беларуси.
Soccer.ru 11:47
Общество
Во время репетиций парада Победы коронавирусом заразились 376 военных
Во время репетиции 376 человек заразились коронавирусом, так как меры профилактики в ходе мероприятия игнорировали: военные готовились без масок, а зараженных не изолировали.
Вечерний курьер 15:23
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала).
РИА Новости 14:10
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
В Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом
Всего в Москве по данным на 11 мая зарегистрированы 115909 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 15:21
Наука
Почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом
Помимо явных отличай между мужским организмом и женским, есть еще одно, обнаруженное исследователями Европейского общества кардиологов (ESC).
Live24 02:59
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Здоровье
Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом.
ТАСС 00:04
Общество
В Туле вводится обязательный масочный режим
Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM 05:44
Происшествия
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовых гуляний у ТЦ в Солнечногорске доставили в полицию для объяснений, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 13:05
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Общество
Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16