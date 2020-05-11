Экономика
ИзвестияПутин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС. Об этом в понедельник, 11 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны.
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Путин заявил о списании налоговых долгов за второй квартал 2020 года
Московский Комсомолецвчера в 09:47
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Происшествия
В Бурятии мужчина распылил газ на бригаду медиков
Сотрудники Росгвардии в Улан-Удэ задержали мужчину, который распылил газовый баллон на сотрудников скорой помощи во время выезда.
ТАСС 00:04
Общество
Нижегородские власти надеются на начало снятия ограничений до 20 мая
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вечером 11 мая 2020 года сообщил, что начало снятия ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса, возможно во второй декаде мая при благоприятной эпидемиологической обстановке.
Нижний сейчас вчера в 23:20
Здоровье
Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса
Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7-8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РБК 00:39
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 10 мая в 05:00
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости вчера в 07:39
Здоровье
За сутки в Оренбуржье от коронавируса вылечились 11 пациентов
Еще 11 пациентов выписаны с выздоровлением из ковид-центров Оренбургской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Orenburg.media 09 мая в 07:49
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
Происшествия
Взрыв прогремел на Юргинском военном полигоне в Кузбассе, есть жертвы
Взрыв прогремел на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области. Как сообщает ТАСС, ЧП произошло накануне.
РЕН ТВ 01:02
Политика
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Технологии
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews вчера в 04:59
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру вчера в 10:06
Общество
МВД назвало регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В МВД назвали регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции.
Рифей-Пермь вчера в 02:41
Шоу-бизнес
Солидная пенсия Юрия Стоянова составляет 60 тысяч рублей
iReactor вчера в 07:28
Общество
Свердловский губернатор назвал условия смягчения карантина
Екатеринбург, 12 мая 2020, 07:56 — REGNUM В Свердловской области текущая неделя может оказаться решающей в вопросе продления режима самоизоляции и других ограничительных мер.
REGNUM 00:56
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
Телеканал "Звезда" показал кадры запуска ракет противотанковой системы "Корнет" в замедленном режиме.
Радио Sputnik вчера в 12:28
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Наука
В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе
Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев.
Ридус вчера в 21:07
Общество
На Сахалине вводят въезд по пропускам
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Газета.Ru 00:27
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских садов и школ
О сроках открытия в России детских садов, школ и вузов рассказала глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
СургутИнтерНовости 10 мая в 06:29
Общество
Путин предложил расширить получателей выплат для детей до 3 лет
Российский лидер Владимир Путин заявил, что число получателей выплат для детей младше 3 лет должно быть расширено.
РЕН ТВ вчера в 10:11
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32