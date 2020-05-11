ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллионов предприятий, заявил президент.

Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу

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