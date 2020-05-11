Экономика
Profibeer.ruПутин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу
ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более 1,5 миллионов предприятий, заявил президент.
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Здоровье
На Украине масочный режим могут продлить до конца года
Киев, 10 мая 2020, 20:32 — REGNUM Действие масочного режима на Украине может быть продлено до конца 2020 года, заявил 10 мая заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко, передаёт «112 Украина».
REGNUM вчера в 13:32
Политика
Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента»
Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
РИА Новости 18:31
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на UFC 249
Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде. На момент остановки боя Гэтжи лидировал согласно турнирным запискам.
Vprognoze.ru вчера в 03:48
Общество
ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме
Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
Экономика
Путин: малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки
Москва, 11 мая 2020, 16:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что малому и среднему бизнесу будут оказаны новые меры поддержки.
REGNUM 09:43
Технологии
Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10, сообщает ToDay News Ufa Обновить платформу можно посредство ряда несложных операций.
ToDay News Ufa 12:04
Общество
Выплату для семей с детьми от 3 до 16 лет смогут получить 22 млн детей
22 миллиона семей в России с детьми от 3 до 16 лет смогут получить выплату в 10 тысяч рублей, о которой ранее объявил президент России Владимир Путин.
Комсомольская правда 14:50
Общество
Собянин назвал пять условий нормальной жизни в «новой реальности»
Чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, граждане России должны вести себя ответственно, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:46
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Происшествия
На Колыме двое вахтовиков отметили получку поножовщиной
По версии следствия Отработав вахту, двое работников золотодобывающего предприятия поселились в съемной квартире одного из жилых домов по улице Мира в поселке Омсукчан.
Магаданская правда 19:48
Космос
NASA приготовилось к приближению астероида Апофис
Астроном NASA Джим Бриденстайн заявил о приближении астероида 99942 Апофис, ширина которого составляет 340 метров.
Суть событий вчера в 10:00
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:58
Общество
Путин вывел Россию из нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин во время обращения к населению 11 мая объявил о выходе с 12 мая из нерабочих дней, которые продлились 1,5 месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Чита.Ру 09:20
Происшествия
Подпольный цех по переработке краба ликвидирован на Камчатке
"Предположительно, браконьеры на лодке выгружали нелегально выловленного краба с целью дальнейшей переработки", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия 19:37
Здоровье
Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Армия и оружие
СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу у России»
Норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование.
РИА Новости 19:43
Наука
Найден самый древний Homo Sapiens в Европе. Ему больше 45 тысяч лет!
Первоначальный верхний палеолит, вероятно, берет свое начало в Юго-Западной Азии, и вскоре его можно было найти в пещере Бачо Киро в Болгарии, куда они пришли из Монголии, а затем Homo Sapiens быстро рассредоточились по всей Евразии и столкнулись, оказали влияние и в конечном итоге заменили архаичные популяции неандертальцев и денисовцев.
Хайтек 14:11
Политика
Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
Общество
Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников
Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 09:35
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Шоу-бизнес
27-летняя Алена Шишкова кардинально изменила имидж
В отличие от многих своих коллег по шоу-бизнесу 27-летняя Алена Шишкова крайне редко делится подробностями личной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 10:13
Общество
Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Кому помогут
С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается.
Коммерсантъ 10:12
Происшествия
В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя
В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
РБК 15:55