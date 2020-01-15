Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПутин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
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