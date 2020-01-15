Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин объявил о введении новых выплат за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию РФ, что с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Он подчеркнул, что это необходимо для решения демографической проблемы в стране.
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с чего всё началось

Дадут деньги семьям, учителям и бизнесу: Путин зачитал послание Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.
Екатеринбург Онлайн03:30

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Кузнецова: выплаты на детей до семи лет помогут решить проблему бедности семей

ТАСС06:42

Путин о поддержке семей: какие выплаты ждут россиян

Rambler News Service06:58

Путин объявил о широкомасштабной финансовой поддержке семей

Вести.Ru04:45

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей до 7 лет

Коммерсантъ04:30

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

RT на русском04:23

«Путинские пособия» продлили с трёх до семи лет

Екатеринбург Онлайн04:14

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты бедным на детей от трех до семи лет

Интерфакс04:12
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Общество

Путин пообещал увеличить материнский капитал

Lenta.ru 04:25
Футбол

Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»

Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Газета.Ru вчера в 21:42
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Происшествия

В «Москве-Сити» захватили заложника

Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Lenta.ru 06:54
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Происшествия

В Петербурге объявлен план «Перехват»

Полицейские Северной столицы разыскивают злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на водителя иномарки.
Телеканал Санкт-Петербург 07:04
Энергетика

Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ

Глава Министерства энергетики России Александр Новак сообщил, что заявки на поставку нефти в Белоруссию от российских компаний пока не поступали.
Известия 06:45
Политика

Порошенко предположил сроки своего попадания в тюрьму

Как уверяют источники, Порошенко также предположил, что окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.
Lenta.ru 07:52
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
RT на русском вчера в 23:24
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
РБК 07:01
Происшествия

Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»

Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес

Украинская певица рассказала о поездке к Януковичу для «интима»

В интервью с Поляковой журналист Дмитрий Гордон заметил, что некоторые популярные украинские певицы рассказывали ему о домогательствах олигархов и политиков, даже одного из президентов.
Lenta.ru 05:02
Экономика

Время платить по счетам: на Украине перестал вещать телеканал «ATR»

На Украине прекратили финансировать крымско-татарский телеканал «ATR», который ранее базировался на территории Крыма и принадлежит организатору блокады полуострова Ленуру Ислямову.
Вести Крым 06:44
Политика

Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе

Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Экономика сегодня 04:15
Единоборства

Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест

Коммерсантъ вчера в 20:38
Экономика

Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Известия 07:11
Общество

Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Газета.Ru 06:17
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь

На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос.
Телепрограмма вчера в 02:40
Финансы

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк.
Forbes 07:14
Происшествия

В Ленобласти неизвестный попытался усадить в машину 9-летнюю девочку

В Новой Ладоге полиция ищет неизвестного, напавшего возле школы на 9-летнюю девочку.
Российская газета 07:09
Футбол

Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева

Вести.Ru 07:36
Политика

Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине

Источники сообщают, что Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции.
Политика Сегодня вчера в 16:46
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
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В Красноярске открылось детское паллиативное отделение

Первое детское паллиативное отделение для неизлечимо больных детей открылось в Красноярске.
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Экономика

Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Процентные ставки по ипотеке продолжат снижаться в 2020 году, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом пишет ТАСС в среду, 15 января.
Известия 06:01
Происшествия

Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Интерфакс 07:45
Авто

Составили список проблемных турбодвигателей

Эксперты журнала "За рулем" выяснили, почему за наддувными агрегатами закрепился негативный имидж и какие из них действительно можно назвать проблемными.
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Общество

Беглов принял участие в церемонии оглашения послания Путина Федеральному собранию

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии оглашения послания Путина Федеральному собранию.
Невские Новости 04:13
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