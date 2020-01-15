Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию РФ, что с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Он подчеркнул, что это необходимо для решения демографической проблемы в стране.

Путин объявил о введении новых выплат за детей от 3 до 7 лет

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