Общество
Московский КомсомолецПутин объявил о введении новых выплат за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию РФ, что с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Он подчеркнул, что это необходимо для решения демографической проблемы в стране.
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с чего всё началось
Сегодня президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию — это ежегодный документ о перспективах развития страны, нашей идеологии, политике, экономике и новых законах. Послушать президента в Москву приехали губернаторы и депутаты, министры, сенаторы, главы конфессий.Екатеринбург Онлайн03:30
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Общество
Путин пообещал увеличить материнский капитал
Футбол
Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»
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Происшествия
В «Москве-Сити» захватили заложника
Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
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Полицейские Северной столицы разыскивают злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на водителя иномарки.
Энергетика
Новак сообщил об отсутствии заявок на поставку нефти белорусским НПЗ
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Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства.
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Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
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Украинская певица рассказала о поездке к Януковичу для «интима»
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Политика
Путин отметил четко обозначенный запрос на перемены в обществе
Президент России Владимир Путин, открывая свое Послание Федеральному Собранию, заявил, что в настоящее время в обществе четко обозначился запрос на перемены.
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Экономика
Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина
Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
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На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос.
Финансы
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Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил Центробанк.
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В Новой Ладоге полиция ищет неизвестного, напавшего возле школы на 9-летнюю девочку.
Политика
Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине
Источники сообщают, что Хафтар решил принять приглашение и отправиться в Берлин для участия в международной конференции.
Общество
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С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Общество
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Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Здоровье
В Красноярске открылось детское паллиативное отделение
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Экономика
Греф анонсировал снижение ставок по ипотеке в 2020 году
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Происшествия
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Авто
Составили список проблемных турбодвигателей
Эксперты журнала "За рулем" выяснили, почему за наддувными агрегатами закрепился негативный имидж и какие из них действительно можно назвать проблемными.
Общество
Беглов принял участие в церемонии оглашения послания Путина Федеральному собранию
Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии оглашения послания Путина Федеральному собранию.